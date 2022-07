Poste italiane, torna in provincia di Messina l’educazione finanziaria online per tutti i cittadini - Tempostretto

“Banche, intermediari e richieste di finanziamento”

MESSINA – Giovedì 7 luglio i cittadini della provincia di Messina potranno partecipare ad un nuovo appuntamento di Educazione finanziaria. L’incontro dal titolo “Banche, intermediari e richieste di finanziamento” è parte di una rassegna di nove appuntamenti che si terranno durante il 2022. Accessibili gratuitamente, previa registrazione, si svolgeranno in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane. Durante la sessione, dalle 17 alle 18, sarà analizzato il punto di vista delle banche e degli altri intermediari per conoscere gli elementi che prendono in considerazione quando concedono credito.

Al termine dell’incontro sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione

Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, ciascun esperto spiegherà cos’è il merito creditizio e quali sono i principi di valutazione che stanno dietro alla decisione sul “se” e sul “come” concedere un finanziamento alle persone che ne fanno richiesta. Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione ed una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati. Per tutto il 2022 sono previsti altri incontri che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ciascun cittadino che voglia accrescere le proprie competenze e gestire il proprio futuro economico. Anche questa nuova iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.