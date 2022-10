Power Team Messina, il presidente Accolla: "Dopo la pandemia si rivede la normalità" - Tempostretto

Il presidente ha elogiato il settore Master in crescita. La piscina di Nizza di Sicilia "chiusa per lavori di manutenzione"

MESSINA – Procede con grande entusiasmo la preparazione autunnale della Power Team Messina, che si appresta a vivere un’intensa stagione agonistica, come confermano le parole del presidente Alessandro Accolla: “Gli allenamenti si susseguono a ritmi sostenuti dopo due anni complicati per via della pandemia. Si vedono finalmente spiragli di normalità e puntiamo riprendere quel discorso stravolto nei primi mesi del 2020. In particolare, le società sportive, comprese naturalmente quelle natatorie, hanno potuto dedicarsi pochissimo ai vivai. Sono inevitabilmente calati i numeri e l’obiettivo primario è adesso proprio quello di ricostruire il settore giovanile per poi riottenere risultati importanti con le nuove leve. In particolare, occorre ripartire dagli Esordienti”.

In crescita c’è il settore master coordinato da Alessandro Frisone: “Stiamo facendo un lavoro a 360 gradi con il nuoto e la pallanuoto, a cui teniamo tanto, i master ci stanno dando delle soddisfazioni con un gruppo sempre più nutrito e motivato. Grande merito va riconosciuto ad Alessandro, nostro atleta fin da quando era piccolo, che è riuscito con professionalità ed impegno a trasformare quella che era inizialmente una scommessa in una piacevolissima realtà”.

L’attività si svolge nella piscina di Villa Dante con margini nella comunale “Graziella Campagna”. Per quanto riguarda, invece, l’impianto di Nizza di Sicilia, gestita dalla Power Team? “Attualmente è chiusa perché devono essere fatti importanti lavori di manutenzione straordinaria e, insieme al Comune, stiamo valutando l’iter da seguire per riaprire prima possibile”.

