Power Team Messina quarta al “Trofeo Sant’Agata” di nuoto master

I powertini master del presidente Accolla migliorano a vista d'occhio. Record regionali per loro e per i Swimblu

Fine settimana di nuoto master, quindi non agonistico, a Catania. La piscina “Nesima” ha ospitato il “18° Trofeo Sant’Agata” e tra le squadre partecipanti anche tre messinesi. Il gruppo più nutrito è stato quello della Power Team Messina con 17 atleti, poi la Swimblu che aveva 7 atleti iscritti e Nuoto Milazzo con un solo tesserato iscritto.

Power Team quarta in classifica

A brillare in mezzo a trenta società, dalle altre siciliane (22) a cinque calabresi, due venute apposta dal nord Italia (Lombardia) e una laziale, è stata la Power Team del dirigente e atleta Alessandro Frisone che ha raggiunto il quarto posto tra le società presenti. Il nutrito gruppo di atleti continua a crescere sia in termini numerici che cronometrici con ottime prestazioni che sono valse tante medaglie di categoria. “Sono soddisfatto della continua crescita dei ragazzi – è il commento di Frisone – sia come prestazioni singole che di insieme”.

Record regionali messinesi

Il risultato più soddisfacente però è stato l’aver stabilito dei record regionali nella categoria Master20. Questa è stata introdotta quest’anno quindi sono tutti record stabiliti per la prima volta e comprende i nuotatori che hanno dai 20 ai 24 anni. Per la Power Team a fregiarsi della miglior prestazione regionale di sempre, al momento, sono stati Giada Pianese nei 50 dorso e Martha Parlavecchio nei 100 rana, record regionale anche per la staffetta femminile 4×50 stile libero F80-84 composta da: Melania Piccolo, Giulia Mondo, Diana Savarese e Giada Pianese. Gloria anche per due giovani nuotatori master della Swimblu che ottengono anche loro il record regionale nella categoria M20: Davide D’Amico nei 50 dorso e Andrea Maimone nei 100 rana.

