Premio “Enrico Trimarchi” alla Chirurgia oncologica del Policlinico

Il 3 novembre, nell'aula "Cannizzaro" dell'Università di Messina, "Umanesimo e Solidarietà" premia la struttura diretta dal professore Giuseppe Navarra

MESSiNA – L’Associazione “Umanesimo e Solidarietà”, ha deciso di assegnare, per l’anno 2025, il premio “Enrico Trimarchi”, giunto alla sua XIIIa edizione, all’U.O.C. di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico, del Policlinico Universitario “Gaetano Martino”. Unità operativa complessa diretta dal professore Giuseppe Navarra, per “l’alta qualità della struttura sanitaria e per l‘eccezionale livello delle prestazioni, offerte con grande umanità e partecipazione, coinvolgendo anche le Associazioni di volontariato, in particolare l’associazione Il Bucaneve”.

La cerimonia per la consegna del Premio, il 3 novembre, alle ore 10, si svolgerà al Palazzo Centrale dell’Università, aula Cannizzaro. “Poiché le condizioni di salute non consentono al dottor Giuseppe Pracanica di partecipare, ha invitato il professore Carmelo Romeo e Nino Bianca a presiedere e introdurre la cerimonia”, fa sapere l’associazione.

Dopo i saluti di monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare dell’Arcivescovato di Messina, Lipari e Santa Lucia, del sindaco di Messina, Federico Basile, di Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione dell’Ars “Salute, Servizi Sociali e Sanitari”, gli interventi in programma: prof. Domenico Cucinotta, “Enrico Trimarchi l’uomo, il medico, lo scienziato; prof. Francesco Basile dell’Università di Catania, “La Medicina: dai Maestri alla tecnologia”, prof. Giuseppe Navarra, direttore dell’U.O.C. di Chirurgia generale a a indirizzo oncologico dell’AOU “Gaetano Martino”; dott. Concetto Trifilò, segretario regionale di CittadinanzAttiva; prof. Maria Teresa Taviano, presidente Associazione “Il Bucaneve”.

A conclusione, i professori Giovanna e Francesco Trimarchi consegneranno al professore Giuseppe Navarra la Coppa Re Gudea.