Premio Prometeo, all'ingegnere Antonio Rizzo la prima edizione del premio istitutito dal Lions club Messina Peloro - Tempostretto

Nel corso della cerimonia la presidente Maria Gabriella Urso ha ripercorso le attività messe in campo dal Club dal 1993, anno di costituzione

MESSINA – Nei locali del Circolo Canottieri Thalatta ha avuto luogo la celebrazione della XXIX Charter del Lions club Messina Peloro. Nel corso della cerimonia la presidente Maria Gabriella Urso ha ripercorso le attività messe in campo dal Club dal 1993, anno di costituzione, tutte finalizzate al miglioramento socio culturale della Comunità e in linea con gli obiettivi del Lions club International e con interventi di solidarietà rivolti alle fasce più deboli della società, svolgendo un ruolo di sussidiarietà con le istituzioni locali. Sin dalla sua fondazione il Club si è caratterizzato per le numerose attività rivolte a diffondere nell’ opinione pubblica la cultura della sensibilizzazione e prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile.

La proposta del socio Graffeo

Per questo il Club, su proposta del socio Guido Graffeo, delegato Lions Alert, ha istituito il “ Lions club Messina Peloro – Premio Prometèo” da conferire annualmente a personalità, enti o associazioni del mondo della cultura, dell’arte delle scienze o del servizio di volontariato ritenute degne di menzione, che con la propria attività di servizio, abbiano prodotto contributi tangibili per la diffusione della cultura della Protezione Civile sia nell’ ambito del Distretto Lions 108Yb –Sicilia sia nel territorio in cui opera il Lions Club Messina Peloro.

La prima edizione

Il nome “Prometèo” scelto per il premio si deve attribuire al personaggio della mitologia greca il cui epiteto è “colui che riflette prima” ovvero “prevenire è meglio che curare”. Inoltre sulla targa del premio è stata incisa la frase di Cicerone tratta da De Officiis “Tutti i doveri che servono a proteggere la società umana sono da anteporsi ai doveri della conoscenza e della scienza”. Il Club ha deciso di conferire il primo riconoscimento all’ Ing. Antonio Rizzo, socio fondatore e primo Presidente del Club, che nel ringraziare il Club per la decisione di assegnazione del premio ha ripercorso brevemente le attività che dal 1986 ha portato avanti in ambito cittadino per la diffusione della “cultura della protezione civile”.