Premio Strega, l'emozione di Bonaccorso: "Una bella sorpresa. Per me è già un traguardo" - Tempostretto

L'artista e fumettista concorre per la cinquina finalista tra i libri di poesie: "Sono orgoglioso di portare con me Messina"

MESSINA – Tra i 135 in corsa per la cinquina finale nella prima edizione del Premio Strega Poesia c’è anche Lelio Bonaccorso. Il fumettista, che collabora in tutta Europa e che porta Messina con sé anche nelle sue opere, ha scritto la raccolta “Fiori di Vento”, edita da Smasher, e per lui è stata una vera sorpresa figurare nell’elenco dei candidati.

L’emozione di Lelio Bonaccorso

“Una bella sorpresa che non mi aspettavo – racconta, emozionato, Lelio Bonaccorso – anche perché la poesia non è esattamente il mio settore predominante. Questa di Fiori di vento è un’opera rimasta nel cassetto per tanti anni, finché la mia compagna mi ha spinto a pubblicare. Grazie anche a Smasher, la casa editrice che mi ha dato questa possibilità. Grazie a loro, alle persone che ho vicino, mi è stata data questa possibilità. Per me è già un traguardo, visto che questo è il mio libro di esordio e non vedo loro di vedere dove mi porterà”.

“Sono orgoglioso di portare in giro il nome di Messina – prosegue Bonaccorso – perché per me ciò che io faccio e ciò che io sono va di pari passo con il posto da dove provengo, Messina. Mi auguro che possa andare bene e che questo mi permetta di fare del bene per la mia comunità. Sono già contento così e non vedo l’ora di vedere cosa accadrà”.

