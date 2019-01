Grande successo a Mili S. Pietro, trasformato nel borgo dei presepi

Grande successo a Mili S. Pietro per "Il presepe miloto", la manifestazione che ha visto la realizzazione, da parte delle famiglie del villaggio, di 37 presepi negli angoli più suggestivi del borgo. Ogni famiglia, per rinvigorire l'antica tradizione del presepe, ha messo in campo tutta la sua fantasia: originali, per esempio, i presepi "sospesi" all'interno di "panari", così come quelli realizzati in un antico forno a legna o dentro i "catoi" delle case. La costruzione dei presepi è stata in molti casi per gli abitanti un'occasione per recuperare spazi abbandonati e ripulire angoli seminascosti del centro storico, abbellendoli con gli artistici manufatti presepiali.

Promossa dal Centro Turistico Giovanile - gruppo "L.A.G. Proteggiamo la natura" e con il patrocinio gratuito della I Circoscrizione, la manifestazione, giunta quest'anno alla sua XIX edizione, ha riscosso un buon successo tra i visitatori provenienti da altri paesi e dalla città, che in diverse centinaia si sono sparsi per il villaggio, guidati dai giovani volontari dell'associazione e accompagnati dal suono della "ciaramedda" di don Pietro Costantino, nei tre giri di visita dei presepi, il 15, 23 e 27 dicembre (le cattive condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad annullare l'ultimo "giro dei presepi", previsto per sabato 5 gennaio).

Protagonisti assoluti della manifestazione – ricorda il vicepresidente del C.T.G., Sebastiano Busà – i giovani del villaggio, che hanno seguito con impegno le varie fasi della manifestazione, l'hanno curata anche con la predisposizione di una cartina navigabile pubblicata sul portale www.milisanpietro.it e sulla pagina social dell'evento e hanno accompagnato nelle varie serate i numerosi visitatori lungo il percorso dei presepi.

Un successo di partecipazione che fa sempre più di Mili S. Pietro "il paese dei presepi" e che spinge i giovani del CTG a pensare già al Natale 2019 per la XX edizione.