Presepe vivente di Castanea, navette Atm gratuite per i visitatori

I bus partono da Cavallotti. Il servizio proseguirà fino al 30 dicembre e poi dal primo al 6 gennaio: orari e frequenza

MESSINA – Chi vorrà visitare il presepe vivente di Castanea, un fiore all’occhiello del Natale a Messina ormai da decenni, potrà utilizzare gratuitamente le navette Atm. Lo hanno comunicato l’azienda e il Comune di Messina, spiegando che il servizio proseguirà fino al 30 dicembre e poi dal primo al 6 gennaio 2025. Gli autobus permetteranno ai visitatori di raggiungere il villaggio agevolmente e senza problemi legati al parcheggio o al traffico, come ha spiegato Federico Basile.

Basile, Mondello e Grillo: “Servizio di grande successo”

Il sindaco ha spiegato: “Siamo lieti di potere offrire questo servizio totalmente gratuito ai tanti visitatori che ogni anno si recano a Castanea per ammirare il tradizionale Presepe vivente e vivere la magia della Natività”. E il vicesindaco Salvatore Mondello ha aggiunto: “Un servizio sicuramente apprezzato dai cittadini che potranno recarsi più agevolmente sul luogo dell’evento del quale ringraziamo Atm per la proficua collaborazione”. E così la presidente Carla Grillo: “Già lo scorso anno, Atm aveva potenziato la linea 29 riscuotendo grande successo. Per questa edizione 2024, l’amministrazione comunale ha invece ritenuto opportuno attivare un servizio navetta speciale gratuito e l’Azienda ha accolto l’invito. I visitatori potranno così lasciare a casa le auto e godersi il viaggio a bordo dei nostri bus per raggiungere il presepe di Castanea”

Orari e frequenza

Punto di partenza delle navette ATM è il terminal Cavallotti e la frequenza è di 60 minuti, a partire dalle ore 16.15; mentre l’ultima navetta in direzione Castanea sarà attiva fino alle 21.13. Il percorso prevede il passaggio lungo via Tommaso Cannizzaro, corso Cavour, via Garibaldi, per poi salire da viale Giostra e San Michele e proseguimento fino a Castanea. L’ultima navetta utile per tornare in centro città è prevista alle 21.52.