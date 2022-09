Presidenti di seggio pronti alle elezioni, in 200 per evitare lo spoglio-lumaca - Tempostretto

Al traguardo il corso voluto per aggiornare e formare i presidenti di seggio per scongiurare il caos ai seggi

MESSINA – Oltre 200 persone hanno affollato la Sala delle Bandiere del Comune di Messina, ieri sera, per la riunione finale “post corso” del percorso formativo per i presidenti di seggio, varato dalla Prefettura, la Corte d’Appello e l’Università di Messina per evitare il caos ai seggi delle ultime amministrative.

Le giornate formative, effettuate dal 5 al 9 settembre, anche da remoto con i partecipanti collegati da vari comuni della provincia, hanno riscosso grande successo: è stata l’occasione, per chi aveva già fatto esperienza in un seggio, di acquisire maggiore consapevolezza delle regole pratiche di gestione delle operazioni. Chi è alla prima esperienza ha potuto conoscere tutti gli adempimenti necessari. Oltre ai corsisti veri e propri, anche i presidenti di prima nomina inseriti nei giorni scorsi dalla Corte d’Appello dopo “l’ultima chiamata” del servizio elettorale del Comune di Messina.

Particolarmente apprezzata è stata la simulazione pratica delle attività di spoglio e scrutinio con l’analisi ragionata di alcune schede “problematiche”: l’esperienza dei componenti del Comitato dei Presidenti di Seggio Vincenzo Crisafulli e dell’Aiga, sotto la supervisione attenta del Prefetto Cosima Di Stani, ha ha guidato i corsisti nell’interpretazione del voto in alcuni casi limite, consentendo loro di sviluppare una coscienza critica del delicato compito che un presidente di seggio è chiamato a svolgere e di apprendere il corretto modus operandi.

La parte pratica è stata affidata in particolare al Comitato, rappresentato da Carmelo Crisafulli, il vice Davide Dieni e il segretario Fabio Ciulla, e dalla sigla dei Giovani Avvocati di Messina, in particolare il presidente Luigi Azzarà, il delegato Alessio Mento e Michele Brancato del direttivo Aiga.

Tutte le lezioni si sono svolte nell’aula magna del Rettorato dell’Università, con il coordinamento del pro-Rettore Giovanni Moschella.

La Prefetta, il professor Moschella, i rappresentanti Aiga e del Comitato hanno tirato le fila di tutte le attività nell’incontro al Comune, insieme al sindaco Francesco Basile e il dirigente comunale del servizio elettorale.