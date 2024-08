Presidi sanitari, esulta Pergolizzi: “L’Asp li ha acquistati e consegnerà tra pochi giorni”

Il presidente del Consiglio comunale aveva lanciato un appello all'Asp lamentando i disagi dei cittadini

MESSINA – Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi, a pochi giorni dall’appello lanciato all’Asp la scorsa settimana sui presidi sanitari, esulta. In una nota l’esponente di ScN ha annunciato ai cittadini che “il direttore generale Giuseppe Cuccì ha firmato le delibere per l’acquisto dei dispositivi sanitari salvavita”, tra cui anche pod e sensori della glicemia. Saranno consegnati già dalla prossima settimana.

Una notizia che Pergolizzi commenta così: “Mi auguro che chi ha responsabilità dirette per l’inaccettabile ritardo nella consegna di tali dispositivi rifletta sul proprio operato e intraprenda tutte le azioni amministrative necessarie affinché nel futuro ciò non si ripeta. Continuerò a monitorare attentamente la situazione e a lavorare incessantemente per garantire la massima protezione e qualità delle cure a tutti voi, con un’attenzione particolare ai più fragili, affinché sia assicurata la prevista assistenza sanitaria e tutti possano vivere una vita dignitosa e in salute”.