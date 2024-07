Messina, i tempi per la cessione agli americani si allungano: “Hanno chiesto una proroga”

La famiglia Sciotto aveva precedentemente annunciato che si sarebbe concluso l'iter entro il 30 luglio. Oggi sottolinea: "Si continua a fare mercato"

MESSINA – La telenovela della trattativa tra la famiglia Sciotto e il famigerato fondo americano che ormai da mesi sta cercando di acquisire il pacchetto di maggioranza del Messina sta vivendo un’altra puntata. Superato il 30 luglio, indicato come termine ultime per l’ufficialità, è arrivato mercoledì 31 il breve comunicato della società biancoscudata in cui si parla di una richiesta di “proroga dei termini” avanzata dagli investitori stranieri.

Il comunicato

Nella breve nota si legge: “Si comunica che l’investitore estero intenzionato a rilevare il pacchetto di maggioranza dell’ACR Messina, ha chiesto formalmente una proroga dei termini per completare le complesse procedure. La proprietà ha informato il sindaco di Messina, Federico Basile”. Ma non è finita: “Pertanto, la società che, da tempo, ha manifestato la volontà di cedere, si sta impegnando ugualmente nella programmazione della nuova stagione sportiva. Tant’è che il presidente Sciotto ha definito nelle ultime ore con il ds Pavone e lo staff tecnico le ulteriori operazioni di mercato finalizzate ad implementare l’organico, in tempi brevi, con l’arrivo e il tesseramento di nuovi calciatori over. Intanto, prosegue la preparazione al ritiro di Zafferana Etnea”.

Sul mercato operano Sciotto e Pavone

Bisognerà attendere, ma davvero? L’impressione è che non ci saranno tempi brevi, ma soprattutto tra i tifosi serpeggia il dubbio che la trattativa sia destinata a naufragare, se non già naufragata da tempo (questioni di quote o di soldi?). E intanto la stagione è alle porte. Il ritiro prosegue e sul mercato, come ha confermato la stessa società, è Sciotto con il ds Pavone e lo staff del tecnico Modica a operare per gli innesti e il tesseramento “dei nuovi calciatori over”. L’investitore estero, qualora davvero si concludesse positivamente e in suo favore la trattativa, si ritroverebbe una squadra organizzata in ogni aspetto dal precedente (ad oggi attuale) presidente.

Pochi giorni al debutto in Coppa Italia

Ma cosa ancor più grave, tra 10 giorni si gioca. Il Messina affronterà (o dovrebbe affrontare) il Crotone in Coppa Italia il prossimo 10 agosto alle ore 21, in trasferta. Poi il campionato, con il debutto interno contro il Potenza il 25 agosto allo stadio Franco Scoglio. Lì dove la biancoscudata non potrà contare sul supporto dei suoi tifosi. Il tifo organizzato è stato chiaro: “O Sciotto, o noi”. E attualmente la probabilità che la squadra possa rimanere ancora in mano all’imprenditore di Gualtieri Sicaminò è altissima. Non resta che attendere, ancora, nonostante la stanchezza di chi ama questi colori e di chi chiede, ormai da tempo, maggiore chiarezza e rispetto per la passione di una città intera.