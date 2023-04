Asp Roccalumera, raddoppio turno per il rilascio del ticket sul reddito. Ma l'ufficio resta ancora chiuso - Tempostretto

Positivo l'esito del confronto tra il deputato regionale Lombardo e il commissario Alagna. Ma dipendente individuato ha inviato certificato medico

ROCCALUMERA – Arriva un primo risultato dopo la segnalazione del deputato regionale di Sicilia Vera – Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, che nelle scorse settimane aveva sollevato il problema dell’impossibilità per gli utenti di dieci comuni della zona ionica di ottenere il rilascio del ticket per reddito nella sede di Roccalumera.

“Il commissario straordinario dell’Asp Bernardo Alagna – spiega Lombardo – si è reso conto dell’importanza di non lasciare sguarnito un presidio importante (al momento chiuso) come quello di Roccalumera che serve Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Pagliara, Mandanici e Furci Siculo”. Lombardo insieme ai colleghi dei due gruppi parlamentari ha presentato anche un’interrogazione urgente sull’argomento.

“Dal confronto con Alagna è arrivata la decisione di incrementare il personale del presidio di Roccalumera. Il martedì e giovedì ha disposto ci sia un dipendente amministrativo che si occuperà proprio del rilascio del ticket per il reddito – dichiara il deputato regionale -. Il prossimo obiettivo adesso è quello di far diventare questa possibilità una realtà stabile. Il presidio di Roccalumera non può essere in alcun modo messo in discussione visto l’importanza strategica che ricopre per l’enorme bacino di utenza di cui si occupa”.

Sono infatti dieci i comuni che rischiano fra qualche mese di perdere un fondamentale servizio della medicina territoriale che serve un bacino di circa 20 mila abitanti. “È impensabile che i residenti di questa area non avranno più la possibilità di accedere a servizi in atto di pertinenza del Presidio quali autorizzazioni per presidi e ausili, piani terapeutici Olt, controlli sulle prestazioni termali, medicina legale, controlli attività medici di medicina generale, esenzioni ticket per patologia, invalidità e reddito. Resto vigile perché l’obiettivo rimane quello di mantenere in vita questo presidio” chiosa Giuseppe Lombardo.

“Per questa mattina – conclude Lombardo – era atteso un dipendente dell’Asp proveniente dal presidio di Pistunina, con disposizione di servizio del dirigente. All’orario previsto per l’apertura dell’ufficio si è appreso tuttavia che il dipendente ha inviato, in data odierna, certificato medico ed il presidio anche oggi non ha erogato il servizio per l’esenzione ticket. Tengo a precisare comunque che questa è una soluzione tampone e che ne serve una definitiva per la garanzia del personale in modo continuativo”.