Prezioso cimelio della Grande guerra donato al Museo di Forte Cavalli

In occasione della recente Giornata Nazionale del Tricolore, il Cavalier Giovanni Rezoagli, Vice Delegato Regionale dell’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI), ha donato al Museo Storico di Forte Cavalli il fazzoletto tricolore ricevuto come ricordo e buona fortuna dalla moglie, che il nonno portò con se in trincea nel 1915, custodendolo gelosamente per tutto il periodo della guerra.

Il Cav. Rezoagli ha voluto consegnare il prezioso ricordo a Enzo Caruso, Direttore del Museo di Forte Cavalli, per mano del Prefetto Maria Carmela Librizzi e di Pietro Bongiovanni, Presidente dell’ANCRI – Messina.

Nella stessa cerimonia, il Cav. Antonino Tedesco, ha voluto anch’egli contribuire ad arricchire l’esposizione di Forte Cavalli donando un prezioso contenitore di bossoli datato 1943.