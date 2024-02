Prg, trent’anni di attesa ma ora ci siamo: “Savoca sarà ancora migliore”

Firmato il decreto sulla Valutazione ambientale strategica. Ultimi passi prima dell'approvazione finale. Il sindaco Stracuzzi: "Elemento innovativo è la compensazione urbanistica"

SAVOCA – Ultime battute per l’approvazione definitiva del Piano regolatore generale, un momento atteso da oltre trent’anni e che, secondo il sindaco Massimo Stracuzzi, farà “diventare Savoca una cittadina ancora migliore”. La notizia, accolta con grande soddisfazione negli ambienti amministrativi savocesi, è che l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana, ha firmato il decreto di approvazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Il 22 dicembre scorso il Comitato Tecnico Scientifico aveva già espresso il suo parere motivato favorevole.

Il lungo iter del Prg di Savoca

Il Prg era stato adottato il 5 novembre 2019 dal commissario ad acta, Massimo Aleo, in sostituzione del Consiglio comunale. Adesso mancano solo gli ultimi adempimenti per giungere all’approvazione finale di uno strumento il cui iter ebbe inizio oltre trent’anni fa. Nel 2016 l’importante accelerazione grazie all’amministrazione del sindaco pro tempore Nino Bartolotta, il quale, dopo aver affidato la progettazione all’arch. Gaetano Scarcella, aveva ottemperato alle prescrizioni del Genio Civile e ottenuto tutte le approvazioni necessarie per la trasmissione all’assessorato Territorio e Ambiente per la valutazione della Vas. L’iter è stato poi curato dall’amministrazione del sindaco Massimo Stracuzzi, che ha costantemente seguito procedure e rapporti con gli uffici. A giugno dello scorso anno sono state ottemperato le richieste del Cts sull’aggiornamento del Rapporto ambientale, adempimento che è stato portato a compimento con incarico conferito all’ing. Giuliana Mirabito. Nei giorni scorsi il sindaco Stracuzzi, il progettista e la responsabile dell’Area Tecnica, arch. Angelina Muscolino, si sono recati al Dipartimento dell’Urbanistica della Regione Siciliana e, alla presenza del dirigente generale Calogero Beringheli e di altri funzionari, hanno condiviso l’iter da seguire per l’approvazione finale.

“Obiettivo più importante del mandato”

“Stiamo per portare a termine – evidenzia il sindaco Massimo Stracuzzi – quello che sicuramente è il più importante obiettivo del mandato e pertanto siamo già al lavoro per ottemperare alle previsioni del parere reso dal Cts in cui l’elemento più significativo è la riduzione quantitativa delle aree di espansione e delle relative cubature, onde evitare un sovradimensionamento del piano, per poi procedere alla redazione della dichiarazione di sintesi finale e alla pubblicazione della decisione”.

Per Stracuzzi, “Savoca diventerà una città migliore grazie al nuovo Prg, che come elemento di rilievo vede la tutela del centro storico medioevale, adeguatamente perimetrato ai fini della valorizzazione del tessuto edilizio e della tutela degli edifici di pregio, in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, mireranno a tutelare le peculiarità del borgo”.

Le caratteristiche del nuovo Prg

Elemento innovativo del nuovo strumento di pianificazione del Comune di Savoca è la cosiddetta compensazione urbanistica e il trasferimento di cubatura tra zone omogenee del territorio comunale. “Ciò consentirà all’Amministrazione – spiega Stracuzzi – di effettuare espropri per pubblico interesse remunerando i proprietari privati con premi di cubatura da utilizzare all’interno della zona E, Aree agricole – Agriturismo. Le zone di espansione – prosegue il sindaco – sono state previste per la maggior parte nelle zone a valle del territorio, a completamento del tessuto edilizio esistente, con un’edilizia residenziale che prevede edifici con soli due piani fuori terra e molto spazio destinato al verde e agli spazi pubblici”.

Stracuzzi: “Siamo solo all’inizio”

“Con l’approvazione del Prg – chiosa il primo cittadino – non si conclude la pianificazione del nostro territorio anzi, siamo solo all’inizio, un’operazione di crescita importante a cui tutti dobbiamo lavorare per rendere Savoca ancora migliore. Un risultato che va condiviso con tutta l’Amministrazione e con tutti coloro che nel tempo, a vario titolo, si sono spesi per il raggiungimento di questo storico traguardo”.

