Pro Loco Vivi Vulcano, De Pasquale è presidente

Il neo direttivo che darà nuova linfa alla valorizzazione turistica, dopo il commissariamento

Si apre ufficialmente un nuovo capitolo per la valorizzazione turistica e culturale dell’isola di Vulcano. L’Assemblea elettiva dei soci della Pro Loco ViviVulcano Aps ha sancito la nascita del nuovo consiglio direttivo dell’associazione, aprendo un nuovo corso dopo un periodo di commissariamento condotto da Gaspare Maggio – al quale il neonato Direttivo rivolge i più sentiti ringraziamenti per l’operato svolto.

Pro Loco, tutti i nomi degli eletti

L’ampia partecipazione dei soci ha permesso il ripristino formale degli organi sociali, che guideranno l’associazione nel prossimo ciclo programmatico sotto il segno della programmazione e della collegialità. A seguito delle consultazioni e delle successive attribuzioni delle cariche statutarie il neonato consiglio direttivo ha nominato all’unanimità Francesco De Pasquale presidente, che sarà affiancato dal vicepresidente Rodolfo Lazzaro, mentre segretario designato è Basilio Tomeo. Del direttivo fanno parte inoltre i consiglieri Lucia Del Prete, Emiliano Nastasi, Marco Milazzo e Leonardo Berti. Contestualmente, l’organo di garanzia della Pro Loco è stato delineato attraverso l’elezione del Collegio dei Probiviri, che per i prossimi anni risulterà composto da Santa Iacono, Federica Raffa e Carla Filippone.

Obiettivo: destagionalizzare il turismo

Il direttivo neoeletto si insedia con un forte senso di responsabilità e con un focus strategico chiarissimo, ponendo la massima attenzione sulla promozione integrata del territorio e delle sue straordinarie eccellenze naturalistiche, enogastronomiche e culturali. L’obiettivo primario sarà l’attuazione di iniziative ad ampio raggio, capaci non solo di destagionalizzare e arricchire l’offerta turistica dell’isola, ma soprattutto di favorire una partecipazione attiva e inclusiva. La Pro Loco ViviVulcano, in quest’ottica, si propone di diventare una vera e propria casa comune ed un promotore di idee in grado di coinvolgere il numero più ampio possibile di cittadini, operatori economici e amanti dell’isola, unendo le forze per un ulteriore rilancio di Vulcano.

Vivi Vulcano, come associarsi

Seguendo questa direzione, oltre ai passaggi formali e burocratici del neonato direttivo, vi è la forte volontà di garantire la partecipazione attiva di tutti i soci e di aumentare numericamente la base associativa, sensibilizzando sin da subito la campagna di iscrizioni. Chiunque desideri iscriversi alla Pro Loco ViviVulcano, potrà reperire tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria direttamente sul sito www.prolocovulcano.it