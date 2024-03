Prodotti nostrani. A Milazzo arriva il “mercato del cibo sano”

Un mercato rionale dedicato al cibo sano, privo di agenti chimici. A Milazzo un nuovo appuntamento dedicato ai prodotti nostrani

MILAZZO – Nella città del Capo arriva un nuovo appuntamento, che mira a diventare tradizione. Questa domenica, presso la Marina Garibaldi, sarà allestito il “mercato del cibo sano” dedicato a prodotti locali e privi di agenti chimici.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore allo sviluppo economico di Milazzo Angelo Maimone, coinvolge le aziende agricole, i produttori locali, i casari, i panificatori e i pastai del territorio. Al progetto, inoltre, prenderanno parte anche le associazioni Pro loco Milae, Slow food ed Eventi Divini.

L’assessore Maimone, nel commentare l’iniziativa, ha sottolineato come vi sia il duplice scopo di favorire l’economia locale e di ravvivare il centro cittadino, tanto in chiave economica per le varie attività quanto per il settore turistico.

«Il mercatino è atteso da molti cittadini per valutare anche il rapporto qualità-prezzo dei prodotti messi in vendita –spiega Maimone– e sono certo rappresenterà una vetrina anche per i diversi produttori, molti dei quali non saranno solo del territorio milazzese. L’iniziativa mira inoltre a movimentare il centro cittadino, in un momento delicato per il commercio in generale. Proprio per questo ho chiesto massima collaborazione ai commercianti affinché tengano aperte le proprie attività la domenica mattina».

L’appuntamento di domenica 10 marzo è fissato per le 10.00 e tornerà ogni seconda e quarta domenica del mese.