San Piero Patti. La proposta di Camuti: "Case a 1 euro per ripopolare comune"

Case vendute ad 1 euro per ripopolare il comune. Questa la proposta pronta a sbarcare in consiglio comunale, presentata dal gruppo "San Piero in Comune". Il progetto, spiega il capogruppo Gianluca Camuti, era stato rielaborato nel corso delle amministrative del 2017 in seguito ad un confronto con l'ex sindaco di Gangi. Nel comune palermitano, infatti, l'iniziativa aveva riscosso un discreto successo.

"L'obiettivo -dichiara Camuti- è quello di combattere lo spopolamento che sta logorando il nostro comune, così da ridare vita a tutte quelle case del centro storico e delle frazioni che ormai sono abbandonate. Il prezzo simbolico di 1 euro servirà ad incentivare la vendita delle abitazioni abbandonate, con il vincolo per gli acquirenti di ristrutturare in tempi brevi e secondo un piano del colore a tutela della bellezza del luogo".

Un'attenzione particolare all'utilizzo della pietra, del ferro e del legno dunque, secondo le linee guida dell'artigianato locale che già in passato aveva reso orgoglioso il comune messinese. Tra gli obiettivi della proposta, infatti, vi è anche quello di far ripartire il comparto edile così da generare nuovi flussi economici.

"Il nostro è un progetto che comprende diversi interventi a lungo termine -ha concluso Camuti- Si tratta di una proposta complessa, che rielabora diverse iniziative che rientravano nel nostro programma elettorale".

Salvatore Di Trapani