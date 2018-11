"Aqua Marina". L'Istituto Caio Duilio polo formativo per i Nautici nazionali

MESSINA - Si è conclusa la due giorni di formazione, sotto l’egida dell’Ittl Caio Duilio per 22 Istituti Nautici di Sicilia e Calabria. Teatro dell’evento formativo il Royal Palace Hotel di Messina, dove è andata in scena l’ennesima attività di "Aqua Marina", il progetto nazionale “Qualità per la formazione marittima”.

Tema degli incontri, i “Requisiti della norma Uni En Iso 9001: 2015”. Obiettivo del seminario il potenziamento e l’allineamento delle competenze delle risorse umane (dirigenti scolastici, direttori dei servizi amministrativi e referenti qualità) dei 22 Nautici di Sicilia e Calabria e il raggiungimento da parte degli allievi delle opzioni Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati e Impianti marittimi delle competenze Imo Stcw 95. Il corso è stato erogato dal Certiquality s.r.l., ente di certificazione tra i più rilevanti in ambito nazionale.

Il Caio Duilio, nella qualità di Istituto capofila del progetto, ha organizzato tre eventi formativi, a Salerno, Messina e Roma (quest’ultimo previsto per la prossima settimana), coinvolgendo così tutti i 69 Istituti Nautici del territorio nazionale con oltre 200 figure professionali formate.