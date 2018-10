Riscoprire le proprie origini. In viaggio dagli Usa verso Rometta e Saponara

Un vero e proprio viaggio in cerca delle proprie radici, per una famiglia italoamericana di origine siciliana. Amanda Rantuccio, responsabile marketing comunication di Apple, viaggerà da San Francisco verso Rometta e Saponara affiancata da genitori, zii e cugini per conoscere i luoghi in cui abitavano i bisnonni paterni, Giovanni Rantuccio e Angela Bonanno.

I 12 ospiti americani arriveranno in Sicilia il prossimo 17 ottobre, il loro viaggio sarà reso possibile grazie al progetto “Roots ‘n Tours”. Si tratta di un iniziativa avviata da Rosario Turrrisi con il supporto di Giovanni De Carli, obiettivo principale è quello di proporre visite turistiche verso i luoghi verdi della terra di trinacria grazie alla collaborazione con amministrazioni e realtà locali.

Quello proposto da “Roots ‘n Tours” è un vero e proprio format, che si propone di realizzare viaggi dedicati agli italoamericani in cerca delle proprie origini. E’ un modello già efficacemente rodato sul territorio siciliano, che ha già visto coinvolti in passato i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Piana Degli Albanesi e Borgetto.

“Obiettivo dell’iniziativa è unire le risorse ed ottimizzare le energie di questo immenso territorio, ricco di tradizioni culturali ed enogastronomiche –spiega Rosario Turrisi– Molti dei nostri emigrati mantengono un legame con i loro territori dai quali provengono, molti altri invece vorrebbero riscoprire le proprie origini. Il turismo di radice, che in Italia è ancora un punto debole, può diventare il nostro punto di forza”.

Un intenso programma, quello previsto per mercoledì prossimo. Si inizierà da Sant’Andrea per poi spostarsi a Rometta e Saponara. La famiglia italoamericana avrà modo di visitare le botteghe artigianali del posto, gustare le specialità enogastronomiche e scoprire le peculiarità culturali e architettoniche dei due comuni siciliani. I sindaci di Rometta e Saponara, inoltre, porgeranno i propri saluti alla famiglia dando loro un dono rappresentativo dei due paesi.

Salvatore Di Trapani