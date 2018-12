L'annuncio di Accorinti: "Il 21 gennaio donerò 11 defibrillatori"

MESSINA - Lo aveva premesso nella campagna elettorale del 2013, quella che alla fine lo aveva consacrato sindaco. L'aveva ribadito alla scadenza del suo mandato, nel 2018, ma poi aveva chiesto del tempo per concretizzare tutto, ricevendo anche critiche per non aver mantenuto la parola. Renato Accorinti ha promesso di donare beni per 100mila euro a Messina.

Ora annuncia finalmente una data per la prima donazione: "Lunedì 21 gennaio - dice - spiegherò pubblicamente non solo tutti i dettagli dell'utilizzo e della collocazione di 11 modernissimi defibrillatori acquistati con parte della differenza tra indennità di sindaco e stipendio di professore che, come ricorderete, ho deciso di donare alla città, ma anche le sinergie e i progetti che sto avviando con il coinvolgimento di operatori e strutture sanitarie, ordini professionali, associazioni, scuole, società e federazioni sportive. L'idea, più che semplicemente consegnare alla città un certo numero di attrezzature mediche salvavita, è mettere in moto un circolo virtuoso che porti tanti a fare la propria parte e contribuire a rendere Messina una città realmente cardioprotetta, una città più sicura e solidale".

Un defibrillatore ha un costo compreso, a seconda del tipo, tra i 700 e i 2.000 euro. Con i 100mila euro promessi, ci sarà quindi modo di acquistare anche altro. "Successivamente - prosegue l'ex sindaco - toccherà alle altre donazioni alla città che ho annunciato nei mesi scorsi e delle quali sto definendo i dettagli: canestri, porte da calcetto e reti da pallavolo per creare dei veri e propri playground, giochi per bambini da collocare nelle villette comunali, progetti sociali nelle periferie".

Accorinti coglie l'occasione per fare gli auguri di buon anno ai messinesi: "Qual è la cosa più importante, quella che più ci fa piacere augurare alle persone care per l'anno nuovo? Ovviamente la salute. Ognuno di noi sogna che coloro ai quali vuole bene siano in salute, che non si ammalino o che abbiano cure immediate ed efficaci in caso di malattie o emergenze sanitarie. Ma sognare non basta, e dal momento che nessuno è concreto come un sognatore, voglio fare ai messinesi l'augurio concreto, appunto, di un 2019 che segni una piccola grande svolta nella consapevolezza e nell'attenzione alla salute".