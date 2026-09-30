Messina. L’ultimo saluto a Rebecca, “la sua morte profondamente ingiusta”

Al Duomo i funerali della 17enne vittima di un incidente stradale.

MESSINA – Una cattedrale strapiena questo pomeriggio per l’ultimo saluto a Rebecca Galli, la 17enne vittima di un incidente stradale. A salutarla e a stringersi attorno ai familiari tanti adolescenti. Le magliette con l’immagine di Rebecca, i palloncini e l’immagine della ragazza fuori dalla Cattedrale, con la scritta “la nostra regina per sempre”, sono destinate a rimanere impresse.

Così il celebrante, padre Francesco: “Qualunque parola sembra troppo piccola. 17 anni sono troppo pochi. Non voglio spiegare ciò che non si può spiegare. Due settimane fa c’era una famiglia in festa per matrimonio e battesimo. Poi giovedì squilla il mio cellulare ed era la sorella Giusy. Basta un tempo breve che la vita mostri la sua fragilità. Perché a 17 anni? Io non ho risposte. E la fede cristiana non ci chiama a chiamare giusta una morte profondamente ingiusta”.

Ha continuato padre Francesco: “Rebecca amava le lingue, l’inglese, era stata in America. E amava i viaggi. Oggi siamo noi davanti a una lingua dell’assenza. Una lingua che non avremmo voluto imparate. Era solare e portava il sorriso e l’allegria. In classe diceva “credete sempre in voi stessi”. E le lascio a voi, amici e compagni. Non abbiate paura di lacrime e rabbia, ma amate di più. Dite prima le cose importanti. Abbracciatevi e perdonate di più. Cercate la vostra strada e difendete le vostre idee, come diceva Rebecca. A mamma e papà promettiamo che non vi lasceremo soli”.

“Rebecca voleva conoscere il mondo. Oggi la affidiamo a Dio, che di fronte alla morte piange con noi. Oggi la consegniamo nelle mani del Padre. E Rebecca lascia il seme d’amore in familiari e amici. Chi ama non passerà mai, dice il Vangelo. Ciao Rebecca”, ha concluso il sacerdote. Ed è partito un lungo applauso.



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