Promozione. La Messana ingaggia il portiere Ferrara

Il portiere classe 1995 dotato di un’importante struttura fisica grazie ai suoi 193 cm di altezza

MESSINA – Usd Messana 1966 comunica di avere definito l’ingaggio del portiere Riccardo Ferrara per la stagione 2024/2025. Dotato di un’importante struttura fisica grazie ai suoi 193 cm di altezza, il classe 1995 è un innesto di assoluto livello considerando anche le sue esperienze in carriera. L’estremo difensore, nel suo curriculum, può vantare presenze in Serie C, Coppa Italia nazionale e di terza serie. L’approdo in maglia Messana garantisce a mister Cosimini un rinforzo di qualità tra i pali.

La carriera di Ferrara

Nato a Palermo il 14/7/1995, Riccardo Ferrara cresce nei settori giovanili di Monreale e Sport Tommaso Natale disputando i campionati Giovanissimi e Allievi. Nella stagione 2012/2013 viene prelevato dal Trapani che lo aggrega alla formazione Berretti. Nell’annata successiva scende in campo in cinque occasioni con la Primavera prima di assaporare la prima esperienza con il “calcio dei grandi”. Si trasferisce, infatti, alla Maceratese nel girone F di Serie D dove colleziona 12 presenze totali. Rientrato a Trapani, nell’annata 2014/2015, Ferrara disputa il campionato Primavera ma viene aggregato in pianta stabile anche alla prima squadra ottenendo diverse convocazioni in Serie B.

Il tanto atteso esordio nel calcio professionistico si materializza nel maggio 2016 con la maglia della Lucchese nell’ultima giornata del campionato di Serie C girone B. Dalla stagione 2016/2017 a quella 2018/2019 passa un triennio a Trapani difendendo i pali granata in due occasioni in Coppa Italia, quattro volte in Coppa Italia Serie C sino alla semifinale contro la Viterbese e una volta in campionato contro il Catanzaro. Nella stagione 2019/2020 si trasferisce al Casarano prima di passare all’Acireale nel girone I di Serie D. A dicembre 2019 il passaggio al Città di Sant’Agata, dove riesce a trovare continuità: nel centro tirrenico, infatti, contribuisce alla vittoria del campionato di Eccellenza e disputa un torneo da protagonista nella stagione 2020/2021 con 18 presenze totali in Serie D. Dopo una pausa forzata causa infortunio, Ferrara nella passata stagione ha difeso i pali del Bagheria nel campionato di Promozione, qualificandosi ai playoff.