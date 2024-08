Promozione. Messana esagerata, Cosimini: “Bella partita, umiltà sia punto di forza”

Nel derby di andata in Coppa Italia contro l'Atletico Messina i giallorossi vanno a segno sei volte. Le dichiarazioni post partita di mister Cosimini e Tricomi

MESSINA – Il derby tra Atletico Messina e Messana si è concluso con un netto 6-0 dei giallorossi. A L’Ambiente Stadium l’equilibrio dura poco più di mezz’ora, ma la Messana aveva già schiacciato i biancazzurri nella propria metà campo. Gli uomini di mister Lucà dell’Atletico Messina contengono tutto sommato i danni nel primo tempo andando al riposo sotto per 0-2, nella ripresa arriva il tris “ospite” e nel finale dilaga la Messana che va a segno altre tre volte. Doppiette per Cannavò, Mondello e Antonino Arena subentrato dalla panchina. Settimana prossima la sfida di ritorno che servirà più agli allenatori per provare qualcosa dal punto di vista tecnico visto che il passaggio del turno appare ormai ipotecato.

Prima volta sulla panchina di una squadra di grandi per mister Giuseppe Cosimini, l’allenatore della Messana si è così espresso al termine della sfida: “Abbiamo fatto una bella partita, a tratti veramente bene, ma dobbiamo essere pazienti e imparare ad essere umili, la qualità non ci manca. Ricominciamo gli allenamenti con umiltà e voglia perché nessuno ci regalerà nulla se vogliamo fare un campionato importante, l’umiltà deve essere il nostro punto di forza. Nei primi trenta minuti senza trovare il gol ci stavamo innervosendo, non dobbiamo cadere in questo tranello dobbiamo girare palla più velocemente. Col passare dei minuti i ragazzi si sono sciolti ma ci sta oggi era la prima ufficiale della stagione. Non ci sono panchinari, anzi i ragazzi lo sanno che chi subentra è più importante di chi gioca dall’inizio. Ogni settimana tutti e ventiquattro sanno che si giocano il posto”.

Mister Cosimini in allenamento

Stefano Tricamo, difensore giallorosso e uno dei leader in campo ha dichiarato: “Posso dire che è stato un mese di preparazione tosto e sotto al sole è molto dura, ma oggi i frutti si sono visti, grande partita e spero ne seguiranno altre. Abbiamo sbloccato la partita con un gol fortuito ma abbiamo fatto tanto possesso palla e siamo rimasti sempre in zona offensiva, credo che il risultato sia meritato. In campo parlo molto, dico sempre che ho questa qualità, credo però dia la spinta giusta a me e a tutta la squadra”.

Atletico Messina – Messana 0-6

Al 3′ è subito pericolosa la Messana con il tiro cross di Mondello da sinistra che termina fuori. In questi primi minuti l’Atletico Messina attende e i giallorossi palleggiano costantemente nella metà campo avversaria. Ancora pericolosi quelli che sulla carta sono gli ospiti che arrivano alla conclusione con Giuseppe Bonasera dopo la mezz’ora, un minuto dopo al 35′ passano in vantaggio con Mondello che calcia da fuori area, Previti non è perfetto nella presa e si porta la palla nella sua porta per il vantaggio della Messana. Colpo terribile per i biancazzurri che al 39′ su calcio d’angolo subiscono la seconda rete, angolo di Ferraù spizzata sul primo palo e sul secondo Cannavò insacca di testa tutto solo e a porta sguarnita. Nel finale di primo tempo ancora due occasioni per i giallorossi, prima con Giuseppe Bonasera che non trova il tempismo sul cross di Giosuè Bonasera e poi in pieno recupero con Cannavò che di testa, ma l’azione era più complicata del gol, colpisce e manda fuori di pochissimo.

Esultanza dei calciatori della Messana dopo il primo gol

Nel secondo tempo conclusione verso la porta dell’Atletico Messina al quinto con Di Natale, nel distendersi il numero nove biancazzurro poteva passarla ma preferisce concludere l’azione da solo. Torna ad essere pericolosa la Messana che al 13′ della ripresa trova il terzo gol con Mondello che calcia direttamente in porta una punizione dalla fascia destra, la palla colpisce il palo ed entra. Ancora protagonisti gli attaccanti di mister Cosimini, Cannavò in questo caso su un pallone alto in area si coordina e colpisce in rovesciata stampando la sfera sulla traversa quando siamo al 20′. Atletico che non riesce a reagire e Messana che dilaga nel finale: al 42′ Antonino Arena si inserisce su suggerimento di Cannavò e a giro insacca sul palo lontano; al 45′ Sottile scende a destra e imbuca per Tricamo che a sua volta mette a centro area, Cannavò tutto solo stoppa e scaraventa in rete; al 47′ c’è tempo per la sesta rete di Antonino Arena che viene mandato oltre la linea difensiva da Ardiri, primo tentativo respinto da Previti ma più lesto Arena a ribadire in rete. Al 50′ arriva la prima conclusione in porta dell’Atletico Messina con Signorino che impegna Ferrara inoperoso per tutto la partita.

Tabellino

Atletico Messina (4-3-3): Previti; Farina, Bonaignore, Foti, Sturniolo; Lembo (dal 41′ st G Cucè), Santamaria, Calapaj (dal 1′ st Signorino); Conti (dal 29′ st Saraniti), Di Natale (dal 13′ st Pietropaolo), Liotta.

Allenatore: Michele Lucà.

In panchina: Maisano, V Cucè, Pensavalle, Vancheri, Garufi.

Messana (3-5-2): Ferrara; Pecora (dal 14′ st Gargiulo), Tricomi, Fragapane; Gio Bonasera (dal 37′ st Sottile), Misiti, Ferraù (dal 37′ st Viscuso), Giu Bonasera (dal 25′ st Ardiri), Mondello; Barbera (dal 14′ st A Arena), Cannavò.

Allenatore: Giuseppe Cosimini.

In panchina: E Arena, Crupi, Russo, Crifò.

Marcatori: Mondello 35′ pt 13′ st, Cannavò 39′ pt e 45′ st, A Arena 42′ st e 47 st.

Arbitro: Mirko Currò di Messina. Assistenti: Amedeo Barbagallo di Acireale e Valerio Gianmaria Andronico di Messina.

Angoli: 1-3. Recupero: 2’+5′.

Ammoniti: Cannavò 20’ pt (M), Gio Bonasera 24’ pt (M), Misiti 11’ st (M), Santamaria 19’ st (A).

