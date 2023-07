Pronto soccorso, un pugno all'infermiere perché vuole vedere subito il figlio - Tempostretto

L'aggressione è avvenuta al Policlinico di Messina e, da parte loro, Ugl Salute e Utl - Ugl evidenziano l'emergenza in Sicilia per gli operatori sanitari

MESSINA – Un uomo sferra un pugno a un infermiere. Vuole vedere subito il figlio al pronto soccorso del Policlinico, senza sottostare alle regole o attendere, ma gli accertamenti sulle cause sono in corso. Nel frattempo, gli organismi sindacali Ugl Salute e Utl – Ugl di Messina esprimono “piena solidarietà” all’infermiere vittima dell’aggressione ieri sera. “Sono ormai all’ordine del giorno le aggressioni nei confronti di operatori sanitari nei nostri ospedali e soprattutto – affermano il segretario provinciale di Ugl Salute Fabrizio Denaro e il Segretario dell’Utl Tonino Sciotto – nei pronto soccorso di tutta Italia. Purtroppo la Sicilia l’anno scorso è stata la prima regione per aggressioni subite dal personale sanitario e il trend non sembra invertirsi nel 2023″.

“Chiediamo l’intervento del governo, gli ospedali devono tornare luoghi sicuri”

Ugl Salute ha avviato, in tutta Italia, una campagna di sensibilizzazione verso il tema della sicurezza degli operatori sanitari che è stato proposto in un recente incontro con il ministro della Salute Schillaci: “Abbiamo chiesto al governo di mettere in atto una campagna di sensibilizzazione sulle televisioni, radio e giornali nazionali che responsabilizzi i cittadini al rispetto e al riconoscimento del loro lavoro. È chiaro che devono essere presi tutti i provvedimenti necessari, dal ministero, dalla Regione e dai manager delle singole aziende per garantire la massima serenità a chi quotidianamente svolge il proprio lavoro con impegno e dedizione e far tornare gli ospedali luoghi sicuri per pazienti, familiari e lavoratori”.