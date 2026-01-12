Prosegue la marcia del Messina Futsal, larga vittoria a Roma

I giallorossi aprono il 2026 con una vittoria per 6-2. La differenza nella ripresa, in rete per il Messina Futsal Adamo e Caropi con due triplette a testa

Il Messina Futsal ha aperto con una vittoria esterna il suo nuovo anno sportivo. Nella 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5, la capolista del girone D si è imposta per 6 a 2 sul campo della Roma 3Z History, riscattando, così, la sconfitta rimediata all’andata.

Roma 3Z History – Messina Futsal 2-6

Partita inizialmente equilibrata e combattuta, come conferma l’1-1 all’intervallo, prodotto dall’immediato gol di Antonio Adamo e dal pareggio di Spreafico. In avvio di ripresa, Adamo raddoppia, finalizzando un perfetto schema su punizione. Il terzo gol porta la firma di Juan Cruz Caropi, che indirizza la sfera sotto l’incrocio dei pali. Ancora Adamo, il cui tiro viene deviato, cala il poker. I padroni di casa riducono momentaneamente le distanze (2-4) e si proiettano in avanti con il “quinto di movimento”, ma il doppio sigillo di Cruz Caropi chiude definitivamente i conti, certificando l’ottava perla stagionale di Piccolo e compagni, supportati in questa trasferta dal caloroso e festoso tifo di un gruppo di sostenitori giallorossi.

Giovanile. Con lo stesso punteggio (6-2), l’Under 19 è stata battuta, invece, dal Viagrande C5 nel torneo nazionale di categoria.

Risultati 11ª giornata Serie A2: Gear Piazza Armerina-Junior Domitia 4-3; Roma 3Z History-Messina Futsal 2-6; Blingink Soverato-Eur 4-4; Città di Acri-Marsala 2012 4-7; Mazara 2020-Regalbuto 5-1.

Classifica girone D: Messina Futsal 25; Mazara 2020 21; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 20; Regalbuto 14; Eur 13; Blingink Soverato, Junior Domitia, Roma 3Z History e Città di Acri 10.