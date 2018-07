Scuola. "Dignità, oltre il precariato": docenti in piazza. Ecco cosa chiedono

“Oltre lo Stretto, oltre il precariato”. E’ lo slogan che accompagnerà domani, mercoledì 25 luglio) la manifestazione organizzata da Cub Sicilia-Congae-Conavicos (Comitato docenti primaria e secondaria) per una scuola pubblica di qualità. L’appuntamento è per le 9,30 in piazza Antonello, a Messina.

“Discriminati da un piano assunzionale farlocco – scrivono gli organizzatori - chiediamo la restituzione della dignità a coloro che non si sono assoggettati alle logiche politiche e sindacali del compromesso”.

Dodici le richieste:

1) Una scuola pubblica di qualità ;

2) L'abrogazione definitiva della Legge 107/15;

3) L'immediata immissione in ruolo di tutti i precari che ne hanno maturato il diritto;

4) L'internalizzazione dei servizi scolastici;

5) La trasformazione di tutto l’organico di fatto in organico di diritto per la stabilizzazione di tutti i precari ancora iscritti in GaE;

6) L’applicazione del tempo pieno nella scuola dell’infanzia e del tempo prolungato nella scuola di I grado per tutte le Regioni;

7) La riduzione del numero di alunni per classe;

8) L’avvio di corsi di sostegno per tutti i docenti;

9) Un effettivo potenziamento dell’organico;

10) L’assunzione prevista dal concorso 2016;

11) Il riconoscimento dell’equiparazione degli educatori ai docenti della primaria;

12) Il ripristino delle materie ridotte dalla legge Gelmini;

L’iniziativa è “contro”:

1) Un contratto miserevole firmato dai Sindacati Confederali che umilia l’intera categoria;

2) La discriminazione operata ai danni delle GaE Infanzia

3) La palese discriminazione operata con le deroghe alla legge 107/15;

4) I contratti integrativi sulle Assegnazioni Provvisorie