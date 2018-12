Gli studenti del Maurolico chiedono un incontro all'assessore Lagalla

MESSINA - Il liceo Maurolico chiede invano da molto tempo la possibilità di aggiungere al piano di offerta formativa l’indirizzo linguistico. Una richiesta che si è fatta ancora più forte quest'anno, quando si è palesato il "rischio" dell'unione con l'altro liceo classico cittadino, il La Farina.

Gli studenti del Maurolico non ci stanno: "Continueremo a organizzare cortei, sit in, piattaforme di protesta e a richiedere incontri nella speranza di non ricevere le solite risposte finalizzate a risolvere momentaneamente tali problematiche. Attraverso lo stato di agitazione vogliamo rinnovare la richiesta di un incontro ufficiale con l’assessore all’istruzione della regione Sicilia, Roberto Lagalla, per poter ricevere una risposta che non rimandi ancora “il tutto”, ma che risolva la situazione hic et nunc. Il Maurolico, sebbene sia un istituto che alcuni di noi sono prossimi a lasciare, segna profondamente chiunque non si limiti solo a frequentarlo, ma a viverlo a pieno".