Prove di carico in cinque tratti della A20: le uscite obbligatorie dal 26 giugno all'1 luglio - Tempostretto

5 notti di lavori sull'autostrada Messina-Palermo: ecco come si viaggerà e quali saranno le uscite obbligatorie da e verso il comune messinese

Proseguono le prove di carico e le verifiche strutturali sulle autostrade siciliane. Tra viadotti e cavalcavia, la A20 Messina – Palermo vedrà cinque opere nel messinese passate al vaglio dei tecnici, nelle notti tra il 26 giugno e l’1 luglio.

Così domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 per chi viaggia verso Palermo sarà obbligatoria l’uscita a Barcellona Pozzo di Gotto, con rientro a Falcone. Percorso inverso, invece, per chi viaggia verso Messina. Giovedì 30 e venerdì 1 luglio, invece, l’uscita obbligatoria sarà Milazzo, andando verso il capoluogo regionale, con rientro a Barcellona. Il contrario, invece, in senso opposto.