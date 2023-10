Puccio: "Alla fine dei lavori Messina sarà davvero accessibile" - Tempostretto

Il direttore generale del Comune: "Nel vostro servizio, la ragazza in carozzina ha avuto delle difficoltà con il marciapiede perché mancano i raccordi"

MESSINA – “Messina sarà davvero accessibile. Ancora il progetto deve essere completato. Ci saranno i raccordi e tutto sarà a norma. Voglio rassicurare tutte le persone in carrozzina: Messina accessibile è un progetto serio. Nel vostro servizio, la ragazza in carozzina ha avuto delle difficoltà con il marciapiede per l’assenza dei raccordi. Ed entro metà novembre il problema non esisterà più”. Salvo Puccio, direttore generale del Comune di Messina, fa alcune precisazioni sulle difficoltà avute dalla giovane Teresa Cannavò, in carrozzina, nel percorrere il tratto di strada sul corso Cavour.

Aggiunge il dirigente: “Nel progetto abbiamo optato per la scelta di zero scalini, anche se la legge prevede fino a 2,5 centimetri, proprio come forma di tutela maggiore. Ancora è un cantiere e manca la striscia”.

Il progetto “Messina accessibile”, promosso dall’amministrazione comunale, prevede il rifacimento di alcuni dei marciapiedi del centro storico e delle periferie. Sono già stati avviati i primi sei cantieri in città, con l’obiettivo di terminare in quasi tutti il 15 novembre. 6 milioni e mezzo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

