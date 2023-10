Sul corso Cavour nuovi marciapiedi accessibili... "ma non per chi si muove in carrozzina" VIDEO - Tempostretto

"Chi li ha testati?", si domanda Teresa Cannavò. Gli scivoli presentano un piccolo dislivello e non permettono di attraversarli in autonomia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori sono stati quasi del tutto completati. Ogni angolo del corso Cavour è stato dotato di scivoli e paletti per impedire alle auto di parcheggiarvi sopra (vedi qui). E’ il frutto del progetto più ampio “Messina accessibile”, che ha riguardato altre vie del centro, della zona Sud e di Ganzirri, per una spesa totale di circa 6 milioni e mezzo di Euro.

Gli scivoli dovrebbero garantire l’autonomia

Il risultato però non convince alcune persone con disabilità, o semplicemente genitori che li hanno utilizzati con un passeggino. Da ogni marciapiedi bisogna salire e scendere accompagnando o sollevando la carrozzina. “Chi li ha testati”, si domanda Teresa Cannavò che ha avuto difficoltà a percorrere il tratto di strada da sola. E continua: “Il fatto che siano nuovi mi fa riflettere ancora di più, non c’è nessuna consapevolezza da parte di chi li ha fatti“.

“Mi fa sorridere che il progetto si chiami Messina accessibile”

Il gradino alla fine di ogni scivolo non le ha permesso di salire e scendere da sola, per la paura di ribaltarsi. “Il punto è proprio questo, gli scivoli dovrebbero garantire l’autonomia di una persona con disabilità. Qui invece ho avuto bisogno di aiuto quasi in tutti gli attraversamenti”, spiega Teresa. E conclude: “Mi fa sorridere che il progetto di chiami Messina accessibile, perché avendoli testati posso dirvi che così non è”.