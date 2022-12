Puccio: "Messina deve tornare protagonista con opere pubbliche e servizi digitali" VIDEO - Tempostretto

Stamani la firma del nuovo direttore generale di Palazzo Zanca

“E’ una sfida ancora più impegnativa, il riconoscimento del lavoro svolto finora”. Stamani, a Palazzo Zanca, la firma del nuovo direttore generale del Comune di Messina, il geologo Salvo Puccio.

“Sono nella pubblica amministrazione dal 2003, prima da funzionario e, dal 2012, come dirigente – risponde a chi lo critica -. Nel 2023 ci saranno i bandi di concorso, non succedeva da decenni, così il Comune potrà avere l’assistenza necessaria per i progetti. Finora si è programmato tanto, ora dovremo mettere in campo le professionalità per rispettare i tempi dei fondi extrabilancio”.

I complimenti a chi l’ha preceduta, Rossana Carrubba, che è anche la segretaria generale. “Ha un livello di competenza altissimo e mi lascia la macchina amministrativa in buone condizioni”.

Infine gli obiettivi: “Opere pubbliche e servizi digitali, già il nome di Messina è tornato a girare in Italia, ora deve tornare ad essere protagonista del Meridione, il riferimento economico che era fino a qualche decennio fa”.

