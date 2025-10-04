Puli-Amo Messina torna a Tremestieri: l’incontro per il progetto Spazio Pubblico Resiliente

Appuntamento oggi alle 19 con gli abitanti del villaggio per capire quale spazio riqualificare e come farlo

MESSINA – Puli-Amo Messina torna in piazza con il progetto SPR – Spazio Pubblico Resiliente, e lo fa a Tremestieri, dove un mese fa si è già tenuto un incontro con la popolazione. Il percorso finanziato dalla Regione Siciliana e coordinato insieme ai partner ufficiale (Comune di Messina, Consulta giovanile, Cesv e Associazione Ionio), prevede in una prima fase l’incontro con i cittadini per stabilire quali spazi siano adatti alla riqualificazione dei volontari.

Puli-Amo Messina a Tremestieri: ecco quando

Non soltanto quale, ma anche “come”. Questo vuole chiedere Puli-Amo Messina agli abitanti di Tremestieri, con cui sceglierà il luogo e le modalità di riqualificazione. L’obiettivo è quello di restituire spazi di maggiore vivibilità alla cittadinanza, come già fatto, ad esempio, a Camaro e Giostra. L’appuntamento è per le 19 di oggi, sabato 4 ottobre, nella piazza della Chiesa di Santa Domenica, in via Consolare Valeria 262.