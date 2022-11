PuliAmo Messina ha dato nuova vita alle panchine di via Circuito - Tempostretto

FOTO Nel segno dell'azione volontaria, l'intervento nello scenario del lungomare dello Stretto

MESSINA – Sotto i minacciosi nuvoloni d’autunno, l’atmosfera in via Circuito era tutt’altro che grigia. La pioggia e il vento non hanno fermato i volontari di PuliAmo Messina, che domenica hanno portato a termine la prima fase del nuovo progetto che prevede la riqualificazione artistica delle undici panchine del lungomare dello Stretto a Torre Faro. Armati di raschietti, guanti e carta vetrata, questa prima fase ha visto i volontari impegnati nel rispristino dell’arredo urbano, con la sostituzione delle doghe danneggiate o mancanti, la rimozione della vecchia vernice dalle superfici in legno e la revisione della bulloneria.

L’onda d’entusiasmo di PuliAmo Messina, per nulla “perturbato” dalle avverse condizioni meteo, ha coinvolto realtà locali (come la Pro Loco Capo Peloro) passanti, nuovi volontari e anche i diversi locali del lungomare, che hanno offerto acqua, caffè e gratitudine ai nostri volontari durante le operazioni di ripristino. Una forte manifestazione di stima e affetto, che esaudisce così la “missione” dell’Associazione, volta a sensibilizzare i cittadini circa l’importanza del senso di comunità e il senso d’appartenenza.

Non sono mancati anche singolari colpi di scena. Dopo una breve pausa pranzo per ricaricare le energie, al ritorno in Via Circuito i nostri hanno trovato sul posto una volante della Polizia di Stato, attorno ad un capannello di cittadini preoccupati. Alcuni passanti, vedendo doghe smontate e gente impegnata alla loro rimozione, hanno preventivamente allertato le autorità, che sono intervenute sul posto. La situazione è rientrata immediatamente, spiegando l’accaduto e mostrando le autorizzazioni. Un momento vissuto anche con ironia ma, soprattutto, con profondo senso di gratitudine per i cittadini attenti al proprio territorio, che non hanno ignorato potenziali comportamenti illeciti.

“Diversi abitanti del luogo ci hanno infatti raccontato di alcune manomissioni all’arredo urbano, avvenute proprio in questi ultimi anni. Anche a questo servono azioni incisive come queste: per non lasciare che luoghi straordinariamente suggestivi come questo vengano deturpati con la sola “scusa” d’essere ignorati o non sufficientemente valorizzati. Ma… Il bello deve ancora venire. Questo fine settimana le operazioni di PuliAmo Messina entreranno finalmente nel vivo, con la trasformazione delle panchine in undici opere d’arte“.

