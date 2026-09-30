PuliAmo Messina, il parco di Tremestieri prende forma

Avanzano i lavori di allestimento

Prosegue senza sosta l’opera di rigenerazione urbana portata avanti a Tremestieri dai volontari dell’associazione PuliAmo Messina. Domenica sono tornati a operare per continuare le attività di allestimento della nuova area verde. Le attività si sono concentrate su passaggi per la messa in sicurezza e il decoro del sito: la ringhiera perimetrale ha continuato a prendere forma, mentre sono andati avanti i lavori di rivestimento delle panchine.

L’invito alla cittadinanza

Le operazioni di riqualificazione non si fermano qui e andranno avanti anche nel corso delle prossime settimane. L’associazione rinnova quindi l’invito a partecipare attivamente, aperto a chiunque desideri unire le forze e condividere la gioia e la soddisfazione che derivano dal creare un nuovo e prezioso spazio a servizio dell’intera comunità.