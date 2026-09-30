Forza Italia avvia la riorganizzazione a Messina, “direttivo e assemblea per coinvolgere i cittadini”

Dopo gli ultimi disastrosi risultati elettorali, a Palazzo della Seta l'incontro con il commissario regionale Nino Minardo

MESSINA – Dopo gli ultimi disastrosi risultati Forza Italia prova a riorganizzarsi a Messina con la costituzione di un direttivo e di un’assemblea cittadina. Lo ha annunciato il commissario regionale Nino Minardo, che ha incontrato oggi a Palazzo della Seta dirigenti, amministratori e militanti, alla presenza della segretaria provinciale Bernardette Grasso. “Direttivo e assemblea – ha spiegato Minardo – dovranno coinvolgere amministratori, professionisti, imprenditori, associazioni, realtà civiche e giovani, con l’obiettivo di formare una nuova classe dirigente e tornare a essere un punto di riferimento per l’area moderata, liberale, popolare ed europeista”.

“Non mi interessa contare quanti eravamo ieri, ma quanti potremo essere domani”, ha tagliato corto Minardo. Forza Italia riparte dunque da zero a Messina, dopo il deludente risultato alle ultime elezioni amministrative, con la lista degli azzurri che non è andata oltre il 3,49%, distante dallo sbarramento del 5% e quindi fuori dalla ripartizione dei seggi in Consiglio comunale. Risultato negativo bissato alle elezioni di secondo livello per il Consiglio metropolitano. Anche in quel caso Forza Italia, che partecipava con la lista Forza Azzurra, è rimasta fuori “punita” dal meccanismo. Nel mezzo, le dimissioni del coordinatore cittadino Antonio Barbera.

Il commissario regionale Minardo ha ringraziato Bernardette Grasso “per avere tenuto insieme il partito anche nei momenti più difficili” e ha poi tagliato corto sulle defezioni: “A Messina abbiamo attraversato delle difficoltà, sarebbe inutile negarlo. Non intendo però perdere tempo su chi ha scelto altre strade: mi interessano le persone che ci sono e quelle che possono arrivare”. Minardo ha richiamato infine la tradizione liberale ed europeista della città di Messina, “la terra di Gaetano e Antonio Martino”, un’eredità “fondata sulla libertà della persona, sulla responsabilità e sull’Europa, che dobbiamo rendere attuale”.