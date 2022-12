Quale attività avviare ora a Messina: 5 consigli - Tempostretto

Serve la Partita Iva per aprire una nuova attività? Fiscozen si occupa di questo. Redazionale

Redazionale – Hai deciso di avviare una tua attività a Messina? Nonostante la difficile situazione economica causata dal Covid-19 in primis e dalla guerra in seguito abbiano scoraggiato moltissimi imprenditori ad investire in una nuova attività, non tutti i business hanno avuto grandi perdite, anzi, alcuni sono davvero esplosi.

Di conseguenza, è importante che tu sia a conoscenza di tutte le possibilità che puoi avere se vuoi avviare un’attività a Messina tra il 2022 ed il 2023.

Attenzione però: per avere successo oggi è necessario abbandonare il “vecchio modo” di fare impresa, aprendosi alle nuove tecnologie ed al digitale.

Sei pronto a scoprire quali sono le 5 attività da avviare a Messina?

#1: aprire un franchising a Messina

Il tuo sogno è sempre stato quello di aprire un negozio? Allora, se vuoi mantenere i costi del tuo investimento contenuti, puoi sfruttare il franchising a Messina.

Si tratta di una tipologia contrattuale che si fonda su un accordo tra due imprenditori ha come requisito l’omogeneità. In poche parole, i negozi che vengono aperti in franchising decidono di adottare lo stesso modello di gestione e lo stesso format del franchisor, quindi della casa madre.

Così facendo, se aprirai un negozio in franchising potrai venire a conoscenza delle best practice della casa madre e della sua formula di business già collaudata nel tempo.

#2: aprire un e-commerce e lavorare dove vuoi (anche a Messina)

Una seconda possibilità per cambiare il tuo lavoro ed avviare un’attività è data dal digitale. Infatti, se non vorrai seguire la strada dell’apertura di un negozio fisico, potrai pensare all’e-commerce, per poter lavorare dove preferisci.

In questo caso, specie se sei agli inizi, ti consigliamo di sfruttare il dropshipping, ossia un metodo di vendita che elimina il più grande problema degli store online: la gestione del magazzino.

Infatti, un contratto di dropshipping implica un accordo tra te ed un fornitore, dove tu metterai i suoi prodotti sul tuo sito e, una volta che verranno acquistati, il fornitore dovrà occuparsi dell’invio al cliente finale.

#3: organizza viaggi in Sicilia

Se vivi a Messina lo sai benissimo: ti trovi in una delle Regioni più belle e turistiche d’Italia.

Perché non sfruttare questo fattore a tuo vantaggio?

In questo modo potresti gestire online i viaggi dei tuoi potenziali clienti, organizzando gli itinerari, ma anche le tappe relative ai ristoranti, agli alloggi ed alle feste tradizionali sicule.

#4: apri un blog sulle bellezze della Sicilia

Una quarta attività che potresti pensare di aprire se vivi a Messina è aprire un blog. In questo caso non facciamo riferimento ad un sito web qualunque, ma ad uno ad hoc sulle bellezze della tua Regione.

In questo modo, potrai far viaggiare le persone con la fantasia, condividendo esperienze da fare e scorci della Sicilia.

Vogliamo sottolineare che, inizialmente, il blog non ti farà monetizzare. Tuttavia, con la costanza questo potrebbe portarti ad ottenere risultati straordinari.

#5: avvia un bed & breakfast

Come abbiamo detto anche in precedenza, ti trovi in una Regione meravigliosa. Di conseguenza, se vivi a Messina o nelle vicinanze potresti prendere in considerazione la possibilità di aprire un bed & breakfast.

Non sai da dove iniziare? Non temere, avrai a tua disposizione moltissime piattaforme che renderanno l’avvio della tua attività facile e sicuro, come AirBnB.

Serve la Partita Iva per aprire una nuova attività?

Spesso molte persone pensano che non sia indispensabile aprire una Partita IVA fino a che non viene raggiunta una determinata soglia di denaro.

Tuttavia, non è esattamente così.

Infatti, ogni attività è a sé e, di conseguenza, è sempre consigliata la consulenza con un esperto fiscale.