450mila euro per due piazze a Castanea: gli interventi per verde e accessibilità

Le piazze antistanti le chiese di San Giovanni e SS Rosario cambieranno forma per garantire spazi vivibili ai cittadini

MESSINA – C’è anche Castanea tra i villaggi “toccati” dagli interventi finanziati con 7 milioni e mezzo di euro dai Pn Plus 21-27. Due le piazze in cui si interverrà per garantire ai cittadini spazi vivibili e di socializzazione, tanto ai grandi quanto ai bambini.

Piazza San Giovanni

Il primo intervento riguarderà piazza San Giovanni, in prossimità della Chiesa di San Giovanni Battista. Costerà 158.429 euro e i lavori dureranno 210 giorni. Sarà demolita parte dell’attuale pavimentazione per realizzare aree a verde, sarà creata una zona rialzata di 15 centimetri rispetto alla quota stradale con rampe d’accesso e sarà installata una nuova pavimentazione. Sarà rivisto e sistemato l’impianto di illuminazione, installata una videocamera di sorveglianza, e sistemate le panchine esistenti, con l’aggiunta di nuove.

Piazza SS. Rosario

Il secondo intervento, invece, riguarderà la piazza SS. Rosario, davanti l’omonima chiesa. Si procederà con la sistemazione del piazzale antistante, che poi sarà collegato a uno spazio per la sosta dei cittadini in cui saranno sistemati tavoli per il gioco e spazi verdi. La pavimentazione sarà demolita per fare spazio a due livelli, raccordati da una rampa e da una scalinata. Le aree a verde includeranno gli alberi già esistenti e saranno implementate con delle piante. Anche qui saranno realizzate panchine e sedute e sistemato l’impianto di illuminazione. Costo 288.147 euro. Durata 238 giorni.