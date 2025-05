“Quasi 80% di adesioni allo sciopero Atm”, Russo: “No alle esternalizzazioni”

Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa denunciano "una limitazione del diritto di sciopero". La senatrice Musolino solidale, mentre il consigliere Pd interviene sui parcometri

MESSINA – Sciopero all’Atm. Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa hanno indetto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell’azienda da mezzanotte fino alle 23.59 di oggi. E le tensioni con l’azienda continuano a essere grandi. Da qui una nota: “Alta adesione, quasi l’80% dei lavoratori Atm di Messina allo sciopero di 24h indetto

oggi da Faisa Cisal, Orsa e Fit Cisl. A spiegare le motivazioni che hanno portato all’astensione dal lavoro le tre sigle sindacali rappresentate da Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal; Mariano Massaro, segretario nazionale Orsa Tpl e Lillo D’Amico, segretario provinciale Fit Cisl. I problemi da segnalare sono tanti – affermano i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali. – I lavoratori sono vessati, discriminati e umiliati; noi non possiamo più permettere questa situazione. Non siamo disposti nemmeno ad accettare l’esternalizzazione dei servizi a discapito dei lavoratori”.

Le tre sigle sindacali hanno anche “denunciato la limitazione al diritto di sciopero. L’azienda – si legge nella denuncia inviata alla Commissione di garanzia (legge 146/90) e alla prefetta di Messina – insiste a sostituire i conducenti scioperanti con personale di riserva, con il chiaro fine di limitare la riuscita dell’azione di protesta”.

Si attendono eventuali repliche di Atm e intanto stamattina la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha espresso “il suo sostegno ai lavoratori” e criticato l’azienda: “Va ripristinato il rapporto con la dirigenza ed è una cosa gravissima. La presidente Grillo ha stretto la mano al tavolo sindacale e poi non ha firmato l’accordo”.

Russo: “No alle esternalizzazioni”

E sull’Atm interviene pure Alessandro Russo, consigliere del Partito democratico: “Si continua con pratiche gestionali che appaiono incomprensibili e difficilmente giustificabili per il socio unico, ossia il Comune, e per le quali diventa sempre più pressante chiedersi se non si stia ultimando lentamente ma in modo inesorabile un processo di esternalizzazione sempre più marcata di tutti i servizi aziendali per ridurre all’osso la società al “solo” servizio di trasporto pubblico. Un quadro di smantellamento di attività, pure “core”, che dovrebbero essere eseguite dall’azienda municipalizzata”.

“Perché l’affidamento esterno del servizio di raccolta monete dei parcometri?”

Continua Russo: “A partire dai servizi di verifica sui bus e tram, già da tempo affidati in esterna, alla recente gara di gestione delle manutenzioni di ben 93 bus, anch’esse da affidare in esterna, nonostante Atm abbia una officina che – sulla carta – dovrebbe assicurare questo essenziale servizio ma che invece negli anni è stata depotenziata senza rinforzi di organico. E’ lecito chiedersi se non si intenda smantellare interi comparti di azienda per affidare in esterna dei servizi che andrebbero invece assicurati con forza lavoro interna, stabile e professionalizzata. Un disegno politico che rischia di allontanare sempre più, peraltro, il controllo sulla gestione aziendale da parte degli organi competenti, primo tra tutti, il Consiglio comunale. La notizia della ricerca di mercato di operatori economici interessati al servizio di raccolta, “contazione” e consegna delle monete che sono introitate dai parcometri si ascrive alla stessa logica

aziendale ormai invalsa: esternalizzare servizi che possono essere molto più economicamente ed

efficacemente eseguiti da personale interno di Atm”.

E ancora: “Perché la partecipata intende affidare in esterna questo servizio? Attualmente questo lavoro non lo sta facendo il personale interno? Sotto qualsiasi prospettiva la si guardi, questa scelta aziendale che preluderebbe all’affidamento in esterna di questo servizio di raccolta monete appare inopportuna e non condivisibile, oltreché da dimostrare, conti alla mano, che sia effettivamente più economicamente vantaggiosa. Tante le domande e gli interrogativi molto dubbi che sono in ballo in questa vicenda. Nelle

prossime settimane, pertanto, chiederò una audizione dei vertici Atm nella competente

commissione consiliare per capire le ragioni e le opportunità di queste scelte”.

Articoli correlati