Atm, 24 ore di sciopero del lavoratori: “Vessati, umiliati, sanzionati e privatizzati”

Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa annunciano la mobilitazione: "Ricchi bonus e carriere veloci a pochi eletti"

MESSINA – Il rapporto tra Atm e alcune sigle sindacali continua a essere teso. Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa hanno indetto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell’azienda per lunedì 19 maggio, da mezzanotte alle 23.59. E nel manifesto i sindacati non le mandano a dire, con attacchi diretti ad Atm.

I sindacati: “Vessati e umiliati”

“Vessati, umiliati, sanzionati e privatizzati”, recita il comunicato nel titolo. I sindacati scrivono: “La lotta non si ferma, i lavoratori Atm pretendono rispetto e certezze. La marea di soldi pubblici giunti nelle casse di via La Farina doveva servire per rilanciare l’azienda e creare occupazione pubblica e dignitosa ma l’amministrazione, che ormai si atteggia a padrona della ferriera, con arroganza continua a distribuire ricchi bonus e carriere veloci a pochi eletti, pagati con le costanti trattenute in busta paga inflitte alla maggioranza dei lavoratori che ogni santo giorno si spaccano la schiena per garantire il servizio. Ci distraggono con sanzioni disciplinari assurde, negazione delle ferie, turni di lavoro invivibili, cambi di zona punitivi. E mentre il sindacato si affanna per mettere un freno alle vessazioni e alle discriminazioni, i padroni della ferriera, nel silenzio e un pezzo alla volta, stanno consegnando la nostra azienda alle imprese private”.

L’attacco sugli affidamenti esterni

In tal senso i sindacati citano il “provvedimento n° 36 del 5 marzo 2025 per l’affidamento del servizio di manutenzione full service della flotta Bus di ATM SpA, per un valore stimato dell’appalto di € 7.290.375,96. Provvedimento n°2 del del 13 gennaio 2025 procedura negoziata senza bando per il servizio di assistenza ai Bus, valore dell’appalto € 37.823,51. Manifestazione di interesse per affidare il servizio di manutenzione dei climatizzatori, importo € 98.000. Sono solo un esempio delle esternalizzazioni dei servizi, nel contempo i nostri verificatori sono stati sostituiti da agenti privati, gli ausiliari del traffico spariranno per fare spazio alle paline automatiche, l’attrezzata officina aziendale chiuderà i battenti e si annuncia l’affidamento a privati anche del 10% dell’esercizio gommato”.

Lo sciopero lunedì 19 maggio

L’accusa dei sindacati è di dare bonus e favorire “carriere veloci” ad alcuni, “vessando chi si oppone”. E la domanda finale è: “Concluse le privatizzazioni, che fine faranno i lavoratori in esubero? Nessuno parla e tutto si consuma dietro la coltre di una finta pace sociale e intanto cominciano a emergere gli effetti negativi dell’accordo di secondo livello, imposto senza l’approvazione del referendum dei lavoratori. Noi non ci stiamo. Rivendichiamo il mantenimento in house di tutti i servizi, il rispetto di tutti i lavoratori, la garanzia dei diritti, delle pari opportunità e di un futuro occupazionale sicuro e dignitoso”. L’appuntamento degli scioperanti sarà davanti l’azienda alle 9.30 di lunedì 19. Alle 10, in via Calabria 111, la conferenza stampa dei sindacati.