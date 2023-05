Quattro in corsa per il dopo Argiroffi, a Roccalumera è sfida aperta per la sindacatura - Tempostretto

Ecco i 48 candidati al Consiglio comunale e gli assessori designati

ROCCALUMERA – Meno di quattromila elettori e quattro candidati a sindaco. Roccalumera si appresta a vivere una competizione tutta da decifrare. Rispetto a cinque anni fa, ci riprova Rita Corrini, la capogruppo di opposizione uscente, battuta nel 2018 da Gaetano Argiroffi per appena 40 voti. La mancata ricandidatura di Argiroffi ha invece frammentato il gruppo di maggioranza. I due ex assessori Biagio Gugliotta ed Elio Cisca sosterranno proprio la candidatura di Corrini, mentre il presidente del Consiglio uscente, Antonio Garufi, i consiglieri di maggioranza Antonietta Garufi e Simona Saccà, l’assessore Natia Basile saranno in campo nella lista a sostegno di Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama nord e fedelissimo di Cateno De Luca. Lombardo ha incassato anche il sostegno del sindaco uscente, che però non è candidato.

Un altro – ormai ex – assessore della Giunta Argiroffi, Miriam Asmundo, correrà invece per la poltrona di primo cittadino con una lista che schiera 12 candidati che non hanno mai ricoperto cariche amministrative. “Un gruppo eterogeneo, formato da diverse professionalità, competenze ed esperienze con l’obiettivo comune di realizzare la nuova Roccalumera, quella dello sviluppo, per noi e per le future generazioni”, lo ha definito la stessa Asmundo.

Quarto candidato sindaco di Roccalumera è infine Salvatore Patanè, 59 anni, dirigente medico del reparto di Cardiologia dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Per lui si tratta di un ritorno in politica dopo le esperienze da consigliere comunale dal 1990 al 1994 e dal 1998 al 2003. Nella sua lista dodici candidati tutti alla prima esperienza amministrativa. Una competizione che si preannuncia combattuta, con l’unica certezza che due dei quattro schieramenti in campo non saranno poi rappresentati in Consiglio.

Lista “Sì, insieme possiamo” (sindaco Salvatore Patanè)

Giovanni Bonarrigo

Sara Cacciola

Settima Aura Cisca detta Laura

Vincenzo Costa detto Enzo

Massimo Di Ciuccio

Giuseppe Cateno Guarnera detto Tino

Sauastita Guta

Giovanna Interdonato

Severino Mancuso

Loretana Antonietta Scarcella detta Loretana

Irene Scordo

Antonino Cosimo Sterrantino

Assessori designati: Sauastita Guta e Giovanni Bonarrigo

Lista “Cambio di passo” (sindaco Giuseppe Lombardo)

Ersilio Allegra detto Ruspa

Natia Lucia Basile

Dario Caminiti

Ivan Cremente

Antonio Garufi

Floriana Famà

Antonella Garufi

Claudia Rita Maria Gugliotta

Nunziato Carmelo Prestipino detto Carmelo

Angela Puglisi

Giovanna Saccà

Simona Saccà

Assessori designati: Antonio Garufi, Natia Basile, Ivan Cremente e Angela Puglisi.

Lista “Insieme per Roccalumera” (sindaco Rita Corrini)

Carmela Abrami detta Carmelina

Massimo Bellomo

Nicola Cincotta

Tiziana Gregorio

Marco Gugliotta

Tiziana Maggio

Massimo Puglisi

Corrado Rione

Francesco Santisi

Antonino Scarci

Mariarosaria Sparacino detta Sara

Antonella Totaro

Assessori designati: Tiziana Maggio e Antonino Scarci.

Lista “Roccalumera Unita” (sindaco Miriam Asmundo)

Valeria Allegra

Salvatore Casabranca

Santa Coglitore detta Santina

Antonietta Di Marco detta Antonella

Maria Foscolo detta Mariella

Biagio Gatto detto Gino

Walter Marisca

Nello Miano

Giuseppe Puliatti detto Peppe

Giacomo Squadrito

Giulia Sturiale

Domenico Villari

Assessori designati: Nello Miano, Mariella Foscolo, Santina Coglitore e Walter Marisca.

