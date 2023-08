Quei pulsanti rotti ai semafori sono un pericolo. L'appello di un lettore: "Si rischia la vita" - Tempostretto

Sul Viale della Libertà, altezza museo, uno degli attraversamenti più pericolosi: "Rischiamo di essere travolti"

MESSINA – “Ogni mattina si esce e si rischia la vita”. Il messaggio lanciato da un lettore che si definisce “disperato” riguarda i pulsanti dei semafori per gli attraversamenti pedonali sul viale della Libertà. In città sono decine, ma non tutti funzionano. Dalla Via Garibaldi fino al capolinea nord del tram, molti pedoni sono costretti a stare doppiamente attenti, soprattutto perché spesso le auto sfrecciano incontrollate.

E in questo caso si parla di una situazione che “dura da mesi”. I pulsanti dei semafori per i passanti non funzionano “e le macchine corrono”. E spiega di aver rischiato “di essere travolto da un camion, insieme ad altre due persone”. Un problema che non riguarda soltanto l’attraversamento in questione, all’altezza del museo Antonello da Messina.