Sicurezza stradale, torna la campagna tra i giovani a Messina nel ricordo di Milena Visalli

Il 3 aprile il premio ai ragazzi delle scuole superiori cittadine che parteciperanno al concorso nel nome della giovane motociclista morta nel 2020

Messina – Marilena De Stefano continua a tenere viva la memoria di Milena Visalli, la motociclista morta in un incidente stradale il 12 giugno 2020, diffondendo tra i giovani la cultura della sicurezza stradale. La giovane e fortissima madre della giovanissima messinese amante delle due ruote ha portato al traguardo della quarta edizione il premio per le scuole, che sarà assegnato a studenti e studentesse degli istituti superiori cittadini che si sapranno distinguere con un progetto dedicato al tema di come si sta sulla strada, alla guida, per salvaguardare la propria vita e quella degli altri.



La nuova edizione si aprirà il prossimo 3 aprile alle 9.30 nel salone delle bandiere del Comune col convegno “Sicurezza e prevenzione stradale”, durante il quale verrà consegnata la borsa di studio “Premio Milena Visalli”. Al tavolo, esperti e operatori che spiegheranno ai ragazzi l’importanza delle regole sotto tutti gli aspetti.



Il premio consiste in una borsa di studi di 500 euro destinato agli allievi delle scuole superiori che produrranno un lavoro singolo o di gruppo, con la supervisione di un docente.

L’oggetto del concorso è la realizzazione di un pensiero, una poesia, un piccolo racconto che dovrà sintetizzare un incidente stradale. Alle pagine social dell’associazione in memoria di Milena è possibile reperire tutte le informazioni e il bando per partecipare.



La partecipazione al concorso è gratuita. Una commissione, presieduta dal governatore del Kiwanis Divisione 1 Sicilia dei Due Mari Valdemone Pietro Luccisano, e da esperti, valuterà i lavori, assegnando un punteggio variabile.

Intanto è ancora in corso il processo alla donna alla guida della Fiat 600 che il 12 giugno 2020anno ha impattato contro la moto di Milena Visalli, causando la morte della trentaquattrenne. La madre ha lanciato più appelli per stringere i tempi per avere giustizia, ma i tempi davanti al giudice si stanno allungando.