"Quel terreno zona Policlinico ancora abbandonato" - Tempostretto

Un lettore: "Sarebbe utile come spazio per i parcheggi vicino l'ospedale"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Potete fare un servizio su questo terreno di fronte al Policlinico di Messina, sbaraccato dal 2007 al fine di realizzare parcheggi utilissimi per il vicino ospedale? Che senso ha lasciarlo così? Noi abitanti della via Consolare Valeria e della via Vecchia Comunale per parcheggiare di mattina abbiamo serie difficoltà”.

Sul terreno, come ci ha detto il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello, ci sono diversi progetti in corso che investono l’intera area tra Pinqua (Programma per la qualità dell’abitare), ministero e Regione.

Il tema vero in città sono i tempi lunghissimi dei cantieri, tra programmazione, burocrazia e realizzazione. In questo caso ancora il cantiere non è aperto, da anni.