Quella sanità pubblica che annaspa tra medici "in affitto" e bisogno di riforme - Tempostretto

Negli ultimi 10 anni dal servizio sanitario nazionale sono scomparsi 30mila dipendenti, trasformando gli ospedali in scatole vuote

Tra pensionamenti non compensati dai nuovi arrivati, fughe all’estero e auto-licenziamenti, negli ultimi dieci anni dal servizio sanitario nazionale sono scomparsi 30 mila dipendenti. E senza assumere 40 mila medici e infermieri il nuovo Pnrr per la sanità rimarrà sulla carta, trasformando in scatole vuote quegli ospedali e case di comunità che secondo i piani del governo dovrebbero rinforzare la grande assente della pandemia: la sanità territoriale.

A dare i numeri della débâcle sono Fadoi e Simi, le due società scientifiche dei medici internisti, quelli che si sono presi sulle spalle negli ospedali il 70% dei ricoverati Covid e che ai partiti chiedono ora investimenti e riforme, per mettere in salvo una sanità che annaspa e ricorre sempre più ai medici “a gettone”. Professionisti che preferiscono lavorare a tariffa oraria come liberi professionisti piuttosto che sottoporsi a turni massacranti nelle vesti di dipendenti mal retribuiti. E più aumenta il fabbisogno di medici, più il gettone diventa d’oro. Solo pochi mesi fa Simeu, la società dei medici di emergenza e urgenza, indicava in 90 euro l’ora la tariffa massima per un camice bianco in affitto. Questi giorni in Veneto si è arrivati ad offrirne 120 ad anestesisti e rianimatori. Il doppio dei 60 euri lordi, 40 netti, percepiti da un dipendente per un’ora di straordinario. E così le fila dei “gettonisti” si ingrossano.

Un esercito di medici “a gettone”

Secondo Simeu a lavorare a chiamata in Asl e ospedali sono oramai almeno in 15mila, che erogano 18 milioni di prestazioni l’anno. Considerando che i dottori dipendenti sono 112 mila, più di uno su dieci è “in affitto”. Non il massimo per la sicurezza dei pazienti. Questo perché «in larga parte dei casi si tratta di giovani non specializzati», per il quale «alcune cooperative potrebbero essere addirittura illegali, perché configurerebbero il reato di intermediazione di mano d’opera. Salvo non venga loro affidato un intero ramo d’azienda, come un pronto soccorso o la gestione dei codici bianchi».

I medici dei pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza sono comunque contrari a quest’uso indiscriminato dei medici «in affitto». «Innanzitutto perché spesso non hanno una professionalità adeguata a garantire l’assistenza necessaria ai pazienti e il loro costo rischia di mandare in default le aziende. Infine non conoscono l’ospedale, la sua organizzazione, i colleghi con i quali bisogna lavorare in team», afferma De Iaco. «Ma se i bandi vanno deserti, non si registrano disponibilità e lo stesso mercato del lavoro sanitario presenta carenze al momento incolmabili, cosa facciamo? Tagliamo o chiudiamo servizi? Lo ribadisco, è esattamente ciò che in Emilia-Romagna non facciamo né faremo», afferma senza giri di parole l’assessore emiliano alla Salute Raffaele Donini, coordinatore per la sanità delle altre Regioni, che a guardare i numeri forniti dai medici di emergenza e urgenza sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda.