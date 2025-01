“Quell’auto posteggiata per tre ore nello spazio merci”

Messina. La segnalazione di un farmacista: "Ho chiamato senza successo la polizia municipale e il 112"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da parte di un farmacista: “Sabato 17 gennaio, per tre ore, dalle 16.30, un’auto è rimasta posteggiata in uno spazio riservato allo scarico merci della mia farmacia in via Tommaso Cannizzaro. Abbiamo telefonato quattro volte alla polizia municipale e hanno risposto soltanto una volta, dicendo che avrebbero mandato una pattuglia, non appena si fosse liberata. Ma non è arrivato nessuno. Abbiamo chiamato pure il 112 e a questo numero nessuna risposta. Incredibile. Alle 19.36 è arrivato il proprietario dell’auto e l’ha finalmente tolta. Sono senza parole”.