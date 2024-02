Questura di Messina, arriva Diego Trotta

Campano, calabrese "d'adozione", Trotta è il Vicario del nuovo Questore

MESSINA – Altro valzer di poltrone alla Questura di Messina. Dopo la nomina a Questore di Annino Gargano, Diego Trotta è indicato quale nuovo Vicario. Nato a Napoli, classe ’68, Trotta proviene dalla Questura di Barletta dove ricopriva lo stesso incarico. A lungo è stato in servizio a Reggio Calabria.

Laureato in Giurisprudenza, dopo l’abilitazione alla professione di avvocato nel ’96 Diego Trotta entra in Polizia come vice commissario ed è nello stesso anno che arriva a Reggio Calabria dove ricopre vari incarichi fino al 2010, dalla sezione criminalità alla omicidi. Nel 2010 viene trasferito a Palmi ma nel 2011 torna a Reggio come dirigente regionale della Polizia Scientifica calabrese. Nel 2017 va al commissariato di Gioia Tauro e nel 2021 a Barletta.