Questura di Messina, Gargano si insedierà il 21 febbraio

Il nuovo questore sostituirà Gabriella Ioppolo, volata a Roma

MESSINA – Il nuovo questore Annino Gargano si insedierà il prossimo 21 febbraio. Sarà l’attuale questore di Brindisi a prendere il posto di Gabriella Ioppolo, ai saluti dopo 22 mesi e in direzione Roma, dove sarà a disposizione del Ministero e attende un incarico di prestigio

La carriera di Annino Gargano

Gargano ha 59 anni ed è in servizio dal 1990. Precedentemente è stato vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente della Squadra Volanti di Parma, dirigente dell’anticrimine di Viareggio e della Squadra Mobile di Lucca. Dirigente della Divisione Immigrazione di Lecce, della Squadra Mobile di Bari e poi nominato dirigente Superiore nel 2018. Dal 2019 al 2020 è stato Questore di Vibo Valentia e dalla fine dello stesso anno questore di Chieti per poi dall’aprile del 2022 ad oggi questore di Brindisi. Il suo insediamento in riva allo Stretto è fissato per il 21 febbraio prossimo.