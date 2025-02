Quinta tappa del Bivongi DOC Fest. Un viaggio tra sapori e tradizioni a Casa Ponziana

Il Bivongi DOC Fest ha offerto un'esperienza enogastronomica unica e indimenticabile, celebrando la tradizione vitivinicola calabrese e il rispetto per l'ambiente

Il Bivongi DOC Fest, la celebrazione dei vini DOC Bivongi, ha raggiunto la sua quinta tappa presso l’Azienda Agricola biologica Casa Ponziana, situata nel cuore della Magna Grecia, a Riace. Questa azienda agricola è rinomata per la produzione di vini e oli d’oliva di alta qualità, coltivati secondo metodi sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Durante la giornata, i visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare i vigneti e gli uliveti di Casa Ponziana, situati su terreni argillosi e soleggiati, affacciati sul mare di Riace.

I vitigni autoctoni come calabrese, gaglioppo e greco nero per i rossi e i rosati, montonico e greco bianco per i bianchi, prosperano grazie al clima favorevole e al terreno fertile.

La giornata si è aperta con una visita guidata ai vigneti, dove i partecipanti hanno potuto vedere di persona le tecniche di coltivazione biologica utilizzate da Casa Ponziana. Successivamente, si è passati alla degustazione dei vini, che riflettono la sapidità e la ricchezza del territorio calabrese. Ogni bottiglia di vino è il risultato di una raccolta manuale accurata e di un processo di vinificazione che avviene nella cantina aziendale situata a Riace Marina.

Il Bivongi DOC Fest ha offerto un’esperienza enogastronomica unica e indimenticabile, celebrando la tradizione vitivinicola calabrese e il rispetto per l’ambiente. Casa Ponziana ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la produzione di prodotti agricoli biologici di alta qualità, che riflettono l’autenticità e la bellezza del territorio calabrese. “Regalare ad appassionati ed esperti del settore un viaggio tra i sapori e le tradizioni dei vini Bivongi DOC: è questo l’obiettivo del tour che comprende diverse tappe nei territori in cui nascono i vini”, hanno ribadito dal Consorzio.