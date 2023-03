Raciti: "Il Messina non guarda la classifica". I precedenti contro la Turris - Tempostretto

L'allenatore del Messina presentando la sfida con la Turris dice: "La loro classifica è bugiarda, ma non andremo lì a subire"

MESSINA – Sfida fondamentale per mantenere la salvezza diretta virtualmente conquistata nell’ultimo turno di campionato. Il Messina viaggia alla volta di Torre del Greco dove sfiderà una rivale che lotta per uscire anche lei dalla zona retrocessione nella 34ª giornata del girone C. Alla vigilia della sfida in programma allo stadio “Amerigo Liguori” per sabato alle 14:30 mister Raciti ha dichiarato: “È una partita che fa parte del nostro percorso ed è una partita uguale alle altre perché ci saranno sempre tre punti in palio. Affrontiamo una squadra molto forte, con giocatori importanti per questa categoria, e incontriamo una squadra che ha una classifica bugiarda”.

“Ce la giocheremo a viso aperto nella speranza di raccogliere quanto più possibile. Noi non guardiamo la classifica, ma cerchiamo di capitalizzare più punti possibile di partita in partita. Cercheremo anche noi di fare la partita preparata, non andremo a subire perché ci troveremo in difficoltà, ma potremmo – ha concluso l’allenatore biancoscudato – adottare una strategia diversa rispetto alle precedenti sfide. Chi ha giocato domenica scorsa ha fatto bene, abbiamo avuto sette giorni per ricaricarsi”.

“Mancano sempre meno giornate, la partita di domani – ha detto alla vigilia Gaetano Fontana, allenatore della Turris – sarà una partita difficile e dura contro una diretta concorrente che con l’arrivo del nuovo allenatore ha fatto molto bene. Ci vorrà pazienza, è una partita che si gioca sul filo del rasoio, nonostante il momento delicato serve calma. Non penso sarà decisiva, ma sarà un match ball in casa che dovremo sfruttare nel migliore dei modi. Ci mancherà Vito Leonetti che si è infortunato a Pescara, “

L’avversario Turris

Stagione che si è complicata per la Turris che nelle prime giornate viaggiava ai piani alti della classifica, in zona playoff, e nelle ultime giornate dovrà lottare per salvarsi. Nell’ultimo turno la sconfitta esterna col Pescara è stata un duro colpo che le ha fatto perdere la posizione proprio dal Messina. In casa ha ottenuto fin qui 18 punti, nelle ultime due contro Gelbison e Audace Cerignola sono arrivate due vittorie di misura, ultima sconfitta allo stadio “Amerigo Liguori” il 19 febbraio contro il Potenza.

Terzo allenatore che si siede sulla panchina dei campani dopo Pasquale Padalino, che aveva mantenuto la squadra nelle prime dieci posizioni, è stato il turno di David Di Michele e adesso di Gaetano Fontana. Tutti e tre si sono trovati d’accordo sul fatto giocare spesso Riccardo Maniero che è il capocannoniere della Turris con 10 reti.

La formazione corallina nell’ultima uscita si è presentata con un 3-4-3: Fasolino in pota, Miceli Boccia e Frascatore in difesa, a centrocampo Vitiello Franco Zampa e Rizzo, tridente d’attacco con Leonetti, Maniero e Guida. Come ha confermato il tecnico Fontana in conferenza stampa pre partita ci sarà sicuramente un cambio da fare per l’infortunato Leonetti.

Precedenti sfavorevoli al Messina

Per il Messina nelle ultime due stagioni di Serie C sono arrivate solo sconfitte con la Turris e soprattutto l’unica vittoria recente è arrivata al Franco Scoglio, in serie D (5-2), e quindi il campo dei campani sembra stregato considerando che nei precedenti che citiamo non c’è neanche un pareggio.

All’andata sconfitta per 1-0 al Franco Scoglio, con la rete di Gallo nel quarto d’ora finale di gioco. Nella passata stagione sconfitta al ritorno in casa (2-1), quando comunque il Messina giocava l’ultima partita del suo campionato ed era già salvo, mentre l’umiliante 5-0 dell’andata in casa della Turris costò la panchina a Ezio Capuano. Un quinto precedente è datato ottobre 2018, serie D, in casa della Turris con la vittoria dei corallini (2-1).

Articoli correlati