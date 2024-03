Raddoppio ferroviario, Rfi presenta al Ministero il progetto per gli svincoli provvisori sulla A 18

Rfi ha avvia le procedure per ottenere la Valutazione ambientale. Ma ai sindaci di Roccalumera e S. Teresa non basta: per il nulla osta al transito della Talpa attendono almeno "il via libera del Ministero"

di Carmelo Caspanello

Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un progetto per la realizzazione di due svincoli provvisori sull’autostrada A18, nell’ambito del raddoppio ferroviario Catania-Messina, tratta Giampilieri-Fiumefreddo. Gli svincoli, previsti uno nel comune di Sant’Alessio Siculo e l’altro nel comune di Nizza di Sicilia, hanno l’obiettivo di ridurre gli istradamenti sulla viabilità minore e nelle aree interne, diminuire il numero di mezzi di cantiere sugli svincoli autostradali di Roccalumera e Taormina, abbattere i percorsi medi a servizio dei cantieri, alleggerire la pressione ambientale lungo il tratto centrale della viabilità litoranea e nei centri abitati, nonché ridurre l’impatto sul territorio attraverso una migliore logistica del trasporto.

Lo svincolo di Nizza

Lo svincolo di Nizza di Sicilia si collegherà direttamente al cantiere Sciglio, prevedendo una nuova viabilità di cantiere parallela all’autostrada A18 e al torrente Fiumedinisi, rampe di immissione e uscita in entrambe le direzioni, e una strada di collegamento fra la SP27 e la strada di argine del torrente.

Lo svincolo di S. Alessio

Per quanto concerne lo svincolo di Sant’Alessio Siculo si collegherà direttamente al cantiere di Forza d’Agrò, prevedendo una rampa di immissione in A18 in direzione Catania, una rampa di immissione in A18 in direzione Messina, una rampa di uscita da A18 in direzione Messina, e una nuova intersezione a raso a tre rami tra l’autostrada A18 e la SP12 (via Lacco). La realizzazione degli svincoli provvisori porterà indubbiamente notevoli benefici al territorio, migliorando il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto, la fluidità del traffico durante la fase di cantiere, e la qualità della vita dei cittadini. Rfi ha già avviato le procedure per ottenere la Valutazione Ambientale Preliminare (Vap), dimostrando il suo impegno per un approccio responsabile e sostenibile. Il progetto completo è disponibile sul sito web di Rfi, pronto per essere esaminato e valutato.

Il nodo nulla osta per il passaggio della talpa

Nonostante ciò, il nulla osta per il transito della Tbm (Tunnel boring machine) destinata allo scavo delle gallerie a Forza d’Agrò, non è ancora stato siglato dai primi cittadini di Roccalumera e Santa Teresa. Giuseppe Lombardo e Danilo Lo Giudice hanno dichiarato che il permesso verrà rilasciato “solo con l’avvio dei lavori sugli svincoli o con il parere del Ministero dell’Ambiente”. Che giungerà entro 30 giorni.